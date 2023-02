เพิ่งหวานวาเลนไทน์ปีที่แล้วปีนี้เธอไม่อยู่แล้ว แฟนๆเห็นแล้วน้ำตาไหล รักและคิดถึงมาก เบิร์ด หอบกุหลาบไปหา แตงโม วันวาเลนไทน์

วาเลนไทน์ปีนี้ยังคงไปหาแฟนสาว เบิร์ด เทคนิค แฟนหนุ่มของ แตงโม นิดา หรือ แตงโม ภัทรธิดา เผยโมเมนต์วาเลนไทน์ 14 ก.พ.66 ขณะหอบช่อกุหลาบไปให้แฟนสาวยังศาสนสถาน พร้อมข้อความว่า

14/02/66 HAPPY VALENTINES DAY BABE i love you Miss you so much แม่เบริด์ซื้อดอกกุหลาบมาให้ที่รักด้วยลาะ @melonp.official #stonerbkk #greenmanmelon #sweeteyessociety #hvd2566

โดยมีแฟนคลับหลายคนก็ยังน้ำตาไหลเข้ามาคอมเมนต์คิดถึงแตงโมพร้อมทั้งร่วมกันแฮปปี้วาเลนไทน์กับแตงโมและส่งกำลังใจให้เบิร์ดกันจำนวนมาก อาทิ

ความรักช่างสวยงามเสมอ แม้ว่าเธอจากไปแล้ว , Happy Valentine’s Day to both of you naka , แฮปปี้วาเลนไทน์นะแตงโม , น้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้เห็นภาพเก่าๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ , เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงเลยค่ะ , สุขสันต์วันแห่งความรักนะพี่แตงโม เป็นต้น