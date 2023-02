ปอ อรรณพ อวดช่อกุหลาบ เจอมือถ่ายถึงกับลั่น โธ่!

นึกว่าเปิดตัวคนรู้ใจเหมือนกับหลายคู่ เพราะอยู่ๆ นักร้องหนุ่มอารมณ์ดี ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ก็โพสต์ภาพตนเองถือดอกกุหลาบแดงดอกใหญ่ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า Thank you Myself Because I can buy myself flowers 🤣 #myvalentine

แต่พอเลื่อนภาพที่ 2 หวังว่าจะเจอภาพหน้าสาวที่ให้ดอกไม้ แต่งานนี้มีช็อตฟีล เพราะว่านอกจากไม่ได้เห็นหน้าสาวอย่างที่หวังแล้ว ยังเห็นมือที่สามคีบโทรศัพท์ ถ่ายรูปหนุ่มปอ ที่เก๊กท่าถือดอกกุหลาบอย่างหล่อ

งานนี้ แจ็กกี้ ชาเคอลีน เพื่อนสาวคนสนิทถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์ว่า ฉันขอเกลียดได้ไหม

จากนั้นทั้งเพื่อนๆ และแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกว่า น่ารักมะหวายยยย, ถ่ายวิธีได้จริงๆใช่ไหม, เฉียบ , โอ้ว ต้องทำขนาดนี้เลยหร้าา ค่ะ 😂😮 ลงทุน ฝุดๆ selfie stick ค้างสต๊อกแน่นวนนน 😂😂😂ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : por_unnop