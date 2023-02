โน้ต-แพทริเซีย ตื่นเต้นมาก เผยโฉมทายาท พี่แฝดสายฟ้า-พายุรอเล่นกับน้องแล้ว

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ โน้ต – แพทริเซีย ตื่นเต้นมาก เผยโฉมลูกน้อยในท้องครั้งแรก พี่แฝดสายฟ้า-พายุ-แอบิเกล รอเล่นกับน้องแล้ว

หลังประกาศข่าวดีมีทายาทแล้ว นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ล่าสุดโพสต์คลิปสุดตื่นเต้นกับการเป็นคุณแม่ยังสาวในวัย 25 ขณะควงคู่ โน้ต วิเศษ สามีไปตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ ได้เผยให้แฟนๆเห็นทายาทในครรภ์ครั้งแรกด้วย พร้อมแคปชั่นกับบทบาทการเป็นคุณแม่มือใหม่ว่า

“thank you for all the kind messages, our little one already feels so loved ขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะ ตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่” ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่อง

ด้าน โน้ต วิเศษ สามีก็โพสต์คลิปเช่นกัน พร้อมข้อความว่า “ขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะครับ ตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ but we’re ready! #patnote #patnotethewedding2022” งานนี้ พี่สายฟ้า-พายุ และ แอบิเกล ลูกๆของ พ่อน็อต วิศรุต และ แม่ชมพู่ อารยา เหล่าพี่ๆเตรียมรอเล่นกับน้องเลย