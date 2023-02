พัคจินยอง จัดเต็มโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต อากาเซ่ หัวใจพองโต เก็บเกี่ยวทุกโมเมนต์ความสุข สัญญาจะกลับมาเจอกันอีก

สมการรอคอยของเหล่าแฟนๆ ชาวไทยในรอบ 4 ปี สำหรับโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ของไอดอล-นักแสดงเกาหลี จินยอง GOT7 หรือ พัคจินยอง

โดยบัตรขายหมดเกลี้ยงทั้ง 2 รอบแสดง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ก.พ. และวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2 ชั้น 6 ยูเนี่ยนมอลล์ โดยผู้จัดมากประสบการณ์อย่าง ‘IDEA FACT’ หน่วยงานภายใต้ ‘GMM SHOW’ ในเครือ ‘GMM GRAMMY’

งานนี้เหล่าอากาเซ่ตบเท้าร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับหนุ่มจินยองล้นฮอลล์ โดยในงานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ หนุ่มจินยอง ไม่ทำให้ผิดหวัง เปิดตัวมาด้วยการร้องเพลงเพราะๆ ให้แฟนคลับฟัง ต่อด้วยการตอบคำถามสุด Exclusive แบบเป็นกันเอง โดยมี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ รับหน้าที่พิธีกรเพิ่มสีสันและสร้างเสียงหัวเราะ

แถมในงาน จินยอง ยังทำให้แฟนคลับตกหลุมรักซ้ำๆ เพราะขยันพูดภาษาไทยตลอดทั้งงาน และยังจัดเต็มความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการสุ่มเลือกผู้โชคดี เพื่อถ่ายรูปโพลารอยด์คู่กับหนุ่มจินยองสองต่อสอง พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของงานยังมีโปรเจ็กต์ซึ้งๆ ที่แฟนคลับตั้งใจเตรียมมามอบให้กับหนุ่มจินยองของพวกเขา นอกจากจะเรียกรอยยิ้มได้แล้ว ยังเรียกน้ำตาได้อีกด้วย โดยในช่วงหนึ่ง จินยอง ได้เปิดใจถึงช่วงเวลาพิเศษที่เขารู้สึกกับอากาเซ่ชาวไทยไว้อย่างน่ารักและซาบซึ้ง พร้อมขอบคุณอากาเซ่ทุกคนมากๆ ที่มาพบกันในวันนี้

การจัดโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ในเมืองไทยทั้ง 2 วันผ่านไปด้วยดี เพราะแฟนคลับทุกคนให้การต้อนรับไอดอลหนุ่มอย่างอบอุ่น รวมถึงส่งกำลังใจและเสียงกรี๊ดเต็มพิกัด แน่นอนว่าในอนาคต ‘พัคจินยอง’ ของเหล่าอากาเซ่ชาวไทยจะกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งแน่นอน!!