เต้ย พงศกร ช็อกไม่ไหว! จินยอง GOT7 จับฉลากลักกี้แฟน เผยเคล็ดลับดวงดีก่อนออกจากบ้าน

แต้มบุญสูงมาก! สำหรับพระเอกเลือดอากาเซ่ เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ หลังเจ้าตัวมาร่วมชมงานแฟนคอน ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You ของไอดอล-นักแสดงหนุ่มเกาหลี จินยอง GOT7 หรือ พัคจินยอง ที่ ยูเนียนมอลล์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่2 เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หนุ่มเต้ย กลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดี 3 คนที่ จินยอง จับรายชื่อจากกล่องที่เปิดให้ผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ได้เขียนข้อความลงบนแผ่นโพสต์อิต พร้อมระบุเลขที่นั่งและโซนของตนเอง เพื่อขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษเป็นข้อความที่ไอดอลหนุ่มเขียนด้วยลายมือของตัวเองบนเวที

งานนี้ทำเอาอากาเซ่ในฮอลล์เซอร์ไพรส์ไปตามกัน เมื่อ จินยอง จับสลากขึ้นมา ปรากฏว่าคนแรกไปตรงกับเลขที่นั่งของแฟนบอยคนหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีใครทราบว่าเป็นใคร กระทั่งเมื่อผู้โชคดีทั้ง 3 คนเดินขึ้นเวที ดีเจนุ้ย ที่รับหน้าที่พิธีกรกรี๊ดเสียงหลงเมื่อรู้ว่าแฟนบอยคนดังกล่าวเป็นใครหลังดึงหน้ากากลงให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆ

ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของอากาเซ่ในฮอลล์ที่ดังสนั่น เพราะเป็นที่รู้กันว่า หนุ่มเต้ย นั้นเป็นอากาเซ่ตัวจริงที่ซื้อบัตรทั้งงานแฟนมีต แฟนซายน์ และคอนเสิร์ตของสมาชิก GOT7 แทบทุกคนที่เดินทางมาเปิดการแสดงในประเทศไทย จนกลายเป็นขวัญใจของอากาเซ่ไทยเลยทีเดียว

โดย เต้ย ได้กล่าวบนเวทีว่า “ก่อนมาผมท่องนะโม 3 จบ แล้วก็บูชาพระพิฆเนศด้วย ไม่คิดว่าจะได้จริงๆ” ในขณะที่ จินยอง กล่าวชมดาราหนุ่มว่า “หล่อมากเลยครับ ผมเห็นหน้าตอนที่เอาแมสก์ลงแป๊บหนึ่ง” ซึ่งข้อความที่ หนุ่มเต้ย อยากให้ จินยอง เขียนให้คือ “Happy Birthday TPK Phom kue GOT7 kontee Pad (ผมคือ GOT7 คนที่8)”

หลังจากที่เขียนเสร็จ จินยอง ได้มอบแผ่นข้อความดังกล่าวให้ หนุ่มเต้ย พร้อมกับสวมกอด ซึ่งดาราหนุ่มบอกว่าจะนำแผ่นข้อความที่ได้รับในวันนี้ไปติดที่หัวเตียงห้องนอน เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับใจ แถมน่าอิจฉาในแต้มบุญของหนุ่มเต้ยจริงๆ