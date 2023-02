แห่ยินดีสนั่นไอจี ป๊ากับแม่รักหนู มากๆนะ เซอร์ไพรส์ จินนี่ ลูกสาว ใหญ่ ฝันดี เตรียมวิวาห์ คุณพ่อเผยสุดซึ้ง

วาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ว่าหวานแล้ว จินนี่ จุฑาภัค ลูกสาว ใหญ่ ฝันดี เผยโมเมนต์ทั้งภาพและคลิปสุดสวีตกับแฟนหนุ่ม พร้อมแคปชั่นว่า “Just the two of us. #happyvalentinesday” ก่อนล่าสุดวันที่ 19 ก.พ.66 สาวจินนี่ ได้โพสต์โมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ถูก ภีม แฟนหนุ่มขอแต่งงาน

โดยเผยนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนแทนใจ และโมเมนต์หวานสุดเขินถูกขอแต่งงาน โดยเจ้าตัวได้ตอบตกลง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “I said “YES” ด้านคุณพ่อฝันดี ก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับลูกสาวพร้อมอวยพรด้วยว่า “ขอให้ความสุข สวยงาม เกิดขึ้น กับหนูและภีมนะ ป๊ากับแม่รักหนู มากๆนะ”

รวมทั้งเพื่อนๆของสาวจินนี่ รวมทั้งคนบันเทิง อาทิ ใบเตย สุวพิชญ์ ก็กรี๊ดยินดีด้วยเลยว่า แอร้ยยยยยยย สาวน้อยยินดีด้วยน้าาาา และคอมเมนต์รัวๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก