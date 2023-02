เซอร์ไพรส์ไหมงานนี้ เอ๊ะยังไงเปิดตัว? โพสต์หวาน ทาทา กับหนุ่มหล่อปริศนา แห่ชมงานดีอิจฉาแม่แล้ว ที่แท้ดาราหนุ่ม บุ๊ค สิคพัชศ์

วันที่ 22 ก.พ.66 เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ทาทา ยัง โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษหวานหนัก พร้อมแคปชั่น หัวใจ และแท็กไอจีถึงหนุ่มหล่อ ก็มีคนคอมเมนต์แซว แม๊…… (เสียงสูง)​ , คนมีความร๊ากก , eem like someone fall in love

ก่อนเจ้าตัวจะโพสต์ภาพหวานกับหนุ่มหล่อให้เห็นเพียงเสี้ยวด้านข้าง พร้อมแคปชั่นว่า Sunset with You! พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชายเช่นกัน ด้านฝ่ายชายก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่า “Is u” ด้านเพื่อนๆคนบันเทิงก็เข้ามาแซวกันรัวๆ โดยเฉพาะแฟนคลับและมาคอมเมนต์ที่เข้ามากันลั่นบอกอิจฉาแม่แล้วหนุ่มหล่องานดีมาก มีความสุขกับ ทาทา ไปด้วย อาทิ แม๊!! งานดีอ่า , I’m so happy for u sis , งานดีมากแม่ ละลายเลย เป็นต้น

ทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องไอจีของฝ่ายชาย พบว่าไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นนักแสดงหนุ่ม “บุ๊ค สิคพัชศ์” โดย ฝ่ายชายก็โพสต์ภาพเดี่ยว ทาทา และภาพร่วมเฟรม ทาทา ลงไอจีสตอรี่ของตัวเอง ใส่เพลง ช็อต ของ ทาทา ด้วยอีกต่างหาก