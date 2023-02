วัยรุ่นพร้อมมั้ย? นิค วิเชียร คัมแบ๊ก ผุดโปรเจ็กต์ “The Way Artist Intern Camp” เปิดเวทีให้โอกาสคนรุ่นใหม่ สู่วงการเพลงมืออาชีพ

กลับมาสร้างสีสันให้วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยอีกครั้ง สำหรับ นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล อดีตผู้บริหารค่าย จีนี่ เรคคอร์ด ผู้เคยดูแลและปลุกปั้นศิลปินอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมากว่า 30 ปี วันนี้ พี่นิค ของน้องๆ พร้อมจะเดินทางอีกครั้งกับเส้นทางที่คุ้นเคย เปิดบริษัท WAY-T CREATION ในแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อพิชิตปัญหาและความท้าทายของวงการเพลงไทยยุค 5G

พร้อมผุดโปรเจ็กต์แรก The Way Artist Intern Camp หรือ แคมป์ “ศิลปินอินเทิร์น” การประกวดวงดนตรีเพื่อผลิตศิลปินหน้าใหม่มาประดับและขับเคลื่อนวงการเพลงไทยอีกครั้ง วันนี้ ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับผู้บริหารคนเก่ง นิค วิเชียร Founder & President Way-T Creation Co.,Ltd ถึงที่มาที่ไปและความคาดหวังกับโปรเจ็กต์ล่าสุดนี้

หลังลาออกจากการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงที่แกรมมี่ ช่วง 3-4 ปีนั้นทำอะไรอยู่บ้าง? “จริงๆ แล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่เราไม่ได้คาดเดาเอาไว้ หลายอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่รวดเร็วมาก บวกกับตอนนั้นมีสถานการณ์โลกมาช่วยด้วยก็คือโควิด ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรเยอะ สิ่งที่ทำในตอนนั้นมีอยู่สองสามอย่าง คือเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทผลิตกางเกงยีนส์แม็ค จังหวะเดียวกัน พี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ก็ชวนไปเรียนหนังสือ แล้วมีความตั้งใจที่จะบวชอีกครั้งหนึ่ง จนปลายปี2562 ก็ได้บวชและไปอยู่ป่า”

“พอหลังบวชก็เริ่มมีโควิด ตอนนั้นเลยเริ่มทำตามสิ่งที่เราตั้งใจเพราะมีความฝันอยากจะทำงานบางอย่าง คือ WAY-T ย้อนไปก่อนว่าไอเดียตอนแรกที่ทำ WAY-T เราคิดมาตั้งแต่ปี 2558 ว่าน่าจะทำคอนเสิร์ตออนไลน์ได้ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโควิด ยังไม่มีซูมด้วย ไอเดียนี้มันถูกคิดมาก่อนแล้ว ถ้าเราเข้าสู่ออนไลน์ได้มันจะอินฟินิตี้และคลี่คลายปัญหาอะไรหลายอย่าง”

“แล้ว WAY-T ณ วันนั้นมันอยู่แค่คอนเสิร์ต ได้ไปจอยกับพี่เมฆ อินเด็กซ์ ออกมาด้วยโปรเจ็กต์ทำคอนเสิร์ตแบบไฮบริด ซึ่งคนไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เราตั้งใจที่อยากจะทำ จังหวะนั้นคิดว่าน่าจะทำได้คือการทำคอนเสิร์ตภายใต้ธุรกิจแบบมีมิตรภาพกัน ตอนนั้นทุกคนกำลังลำบากเราก็เลยทำคอนเสิร์ตแบบไม่มีต้นทุน จัดคอนเสิร์ตแบบโซเชียลดิสแทนซิ่ง ที่ ทรูไอคอนสยาม”

“อันนั้นคือเป็นการริเริ่ม WAY-T ในเวอร์ชั่นแรก ประเดิมด้วยคอนเสิร์ตแรก เจ เจตริน และ ติ๊นา คริสติน่า แล้วก็ตามมาด้วยคอนเสิร์ตที่3 บุรินทร์, บี พีระพัฒน์ และ Crescendo แต่ดันเจอโควิดระบาดหนักทำให้คอนเสิร์ตที่3 ซึ่งวางไว้ว่าเป็นวงนั่งเล่นต้องหยุดไป ส่วนเราก็ไปทำงานการกุศลในช่วงระหว่างนั้นแทน”

วันนี้ WAY-T กลับมาอีกครั้งกับโปรเจ็กต์ “The Way Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น” เล่าที่มาที่ไปหน่อย? “เราอยากทำแคมป์ให้กับวงดนตรีมัธยม อยากทำเวทีให้พวกเขาได้มาโชว์ความสามารถกัน ซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าคอนเทสต์ แต่ว่าโอเคมันต้องมีได้รางวัลก็ว่าไป พื้นฐานอาจจะคล้ายๆ คำว่าคอนเทสต์ แต่จริงๆ แล้วจุดมุ่งหมายของเราคืออยากให้โอกาส ความรู้ และวิสัยทัศน์ เราถึงได้เรียกว่า Artist Intern Camp”

“ส่วน The Way ก็มาจาก The Artist’s Way, My Way, Your Own Way หรือจะเป็นหนทางก็ได้ เพราะว่า เวที ในภาษาไทยแปลว่าแพลตฟอร์ม แปลว่าสเตจ แต่ว่าในภาษาอังกฤษมันก็คือทาง(Way) มีลูกศรชี้ไปที่ตัว T ซึ่งมาจาก Tee off ที่หมายถึงการเริ่มต้น ฉะนั้นโดยความหมายของตัวบริษัทนอกจากนัยยะมันจะแปลว่าเวทีแบบสเตจแล้ว มันยังเป็นหนทางของการเริ่มต้นด้วย”

“ถามว่าทำไมต้องเอาน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าแคมป์ก่อน อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมาจากคำว่าการเปิดโอกาส มีเวทีไหนที่ทำอะไรมากกว่าการประกวดไหม ส่วนใหญ่ก็มาแข่งขันหาผู้ชนะเป็นรอบๆ ไปแล้วก็จบ แต่ของเราอยากจะต่อยอดไปอีกไกล เลยอยากทำอะไรมากกว่าการที่เอาศักยภาพของพวกเขามาโชว์เฉยๆ แต่เราอยากเติมให้เขา สมมติว่าเราคัดคนที่มีหน่วยก้าน ลองเข้าแคมป์ดูว่าภายใน 6 สัปดาห์เขาพัฒนาขึ้นขนาดไหน”

“ในแคมป์จะมีศิลปินมาให้คำแนะนำจากทุกๆ สาขาทุกๆ เรื่อง รวมทั้งเราเองด้วยถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปให้ข้อมูลความรู้ แต่เราไม่ทำให้เครียด ไม่ทำให้ยากจนเกินไป ดีไซน์เป็นแคมป์ที่สนุกๆ อย่าให้น้องๆ ที่เข้าแคมป์รู้สึกฝ่อ สิ่งที่เราต้องทำคือให้กำลังใจพวกเขา”

ช่องทางในการที่ผู้ชมจะได้เห็นน้องๆ ล่ะ? “มีแน่นอน ผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะติ๊กต็อก ยูทูบ เฟซบุ๊ก แล้วว่าอายุของแต่ละคนจะเสพช่องทางไหน โปรเจ็กต์นี้จะเริ่มเปิดรับสมัครน้องๆ มัธยมตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นไป ตอนนี้ก็แจ้งข่าวไปตามโรงเรียนต่างๆ แล้ว หลังจากนั้นจะคัดให้เหลือ 8 วง แต่ถ้ามากว่านั้นได้ก็ว่ากันอีกทีเพราะมองว่ามากวงก็มากโอกาส แต่ทั้งนี้ก็ต้องเอาที่กำลังเราไหวด้วย”

เปิดกว้างกับทุกเพศ ทุกแนวดนตรี อย่าติดภาพร็อก? “ความคิดนี้ได้ถูกทำลายตั้งแต่ตอนที่เราบอกให้โอม(วงค็อกเทล)ไปเปิดค่ายค่ายหนึ่งเพื่อที่จะดูแลทาร์เก็ตที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่จำกัดแนวเพลง ห้ามเด็ดขาดที่จะเป็นร็อก แต่มันมีร็อกได้ไม่มีปัญหา ตอนนั้นปี2018 บอกโอมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวเพลงใดเพลงหนึ่ง เด็กเดี๋ยวนี้ฟังเพลงแล้วที่เขาชอบ”

“ตอนนั้นก็คาดการณ์ว่าสัก 5 ปีน่าจะได้ผลสำเร็จ ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ กับค่ายยีนแลป(Gene Lab) แจ้งเกิดศิลปินอย่าง Three Man Down , Tilly Bird และ Taitosmith แล้วที่บอกว่าโปรเจ็กต์ The Way Artist Intern Camp เปิดกว้างเราเปิดกว้างจริงๆ LGBTQ มาได้หมด มาในวิธีที่คุณเป็นเลย”

คาดหวังแค่ไหนกับโปรเจ็กต์นี้? “เราทำอย่างอื่นมาเยอะแล้ว โปรเจ็กต์นี้เป็นความฝันและความตั้งใจ สิ่งที่คาดหวังคือโปรเจ็กต์นี้จะเป็นความหวังของเด็กๆ รุ่นใหม่ที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ เราอยู่วงการมา 40 ปี อยู่ในการประกวดมาตลอด แต่ไม่เคยเป็นผู้จัดเอง แล้วการที่เรามีประสบการณ์ทำให้เราเห็นข้อดีข้อเสีย ไม่ได้บอกว่าของเก่ามันแย่ แต่เห็นว่ามันยังมีอะไรที่มูฟออนไปในจุดที่ดีๆ ได้ ธรรมชาติของเราเองถ้าอยากทำอะไรก็อยากทำที่แตกต่าง เพราะอย่างเดิมมีคนทำอยู่แล้ว”

สำหรับโปรเจ็กต์ The Way Artist Intern Camp เส้นทางอัปสกิลอาร์ตติสวัยมัธยม สู่วงการเพลงมืออาชีพ พร้อมเวทีพิสูจน์ฝีมือ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 1 มี.ค.- 10 พ.ค.2566 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.TheWayArtistInternCamp.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 097-231-0386 Email : thewayproject2023@gmail.com และ LINE Official Account : bit.ly/LINE_TheWayAIC