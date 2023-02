ผ่านไปนับปีต่างยังคิดถึงมาก เบิร์ด โพสต์คลิป แตงโม ครบ1ปีจากลา พิ้งกี้ ขอรำลึกเพื่อน กระติก – แซน ก็ไปทำบุญให้แตงโม

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ครบรอบ 1 ปี วันที่ แตงโม นิดา หรือ แตงโม ภัทรธิดา ตกเรือจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบิร์ด แฟนหนุ่ม โพสต์คลิปถึงแฟนสาว พร้อมข้อความด้วยว่า It’s been a year since she’s gone. @melonp.official 24Feb #stonerbkk #greenmanmelon

View this post on Instagram A post shared by Green Man (@stonerbkk)

ด้าน พิ้งกี้ สาวิกา เพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนจนเข้าวงการบันเทิงก็โพสต์ภาพรำลึกถึงเพื่อน พร้อมข้อความสุดคิดถึงเพื่อนด้วยว่า Forever missed @melonp.official #ขออนุญาตเอารูปมาลงนะเพื่อน

ขณะที่เพื่อนในเรือวันเกิดเหตุและเพื่อนสนิทอย่าง กระติก อิจศรินทร์ และ แซน วิศาพัช ต่างก็ไปทำบุญในวันครบรอบการจากไปของ แตงโม ด้วย โดยกระติก โพสต์คลิปไปทำบุญให้เด็กๆ ที่มูลนิธิหนึ่ง ส่วน แซน ไปทำบุญให้บ้านสัตว์พิการ