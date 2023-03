ไม่รู้เหมือนกันว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบลงตรงไหน ล่าสุดแฟนคลับจัสติน บีเบอร์พร้อมใจตะโกนแซะเฮลีย์ ภรรยาของเขา หลังจัสตินโผล่เซอร์ไพรส์กลางคอนเสิร์ต ด้านชาวเน็ตเสียงแตกแย้งว่าไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ อินไซด์เดอร์ รายงานว่า “เฮลีย์ บีเบอร์”ภรรยาของ “จัสติน บีเบอร์” ถูกแฟนคลับสามีตะโกนแซะกลางคอนเสิร์ต เหตุเฮลีย์บูลลี่เซเลน่า โกเมซแฟนเก่าของจัสติน ซึ่งผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้แชร์วิดีโอประเด็นดราม่าดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนถึงกับแย้งว่า ทำแบบนี้มันเกินไปไหม? ไม่เหมาะสมเอาเสียเลย

โดยวิดีโอนี้บันทึกการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ของ จัสติน บีเบอร์ (Justin Bieber) ที่ Rolling Loud ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาแสดงจบฝูงชนแฟนคลับมากมายของจัสตินก็เริ่มตะโกนคำว่า “Fu*k Hailey” (นัง** เฮลีย์) กันแบบพร้อมเพรียงขณะที่จัสตินกำลังเดินกลับไปหลังเวที

Crowd chants “F*ck Hailey Bieber” during Justin Bieber’s surprise performance with Don Toliver at Rolling Loud. pic.twitter.com/6JlHPPyyKc

— Pop Base (@PopBase) March 7, 2023