นิโคล ปลื้ม คนรอบข้างเอ็นดู ทิกเกอร์ มีสัมมาคารวะ ไม่หวงลูกมีแฟน หวังให้มีความสุขทุกด้าน

นิโคล ปลื้ม / ได้รับคำชื่นชมจากคนรอบคนรอบตัวในการเลี้ยงลูก สำหรับ ‘นิโคล เทริโอ’ เพราะหลังจากที่ ‘น้องทิกเกอร์ อชิระ เทริโอ’ เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัว พร้อมออกมีซิงเกิ้ลเป็นของตัว สร้างความปราบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก และที่ตามมาก็คือคำชื่นชมถึงความน่ารัก และความมีสัมมาคารวะของน้อง

ล่าสุด “นิโคล เทริโอ” ได้มาร่วมงาน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECLEAD (เอ-คลีด) สกินแคร์พรีเมี่ยมจากน้ำแร่เมืองคาชิฮาร่า ในฐานะแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ และได้ให้สัมภาษณ์ถึงความปลื้มใจ ท่ลูกชายได้รับคำชื่นชมจากรอบข้างว่า “น่ารัก มารยาทดี มีสัมมาคารวะ”

ฟีดแบ็กน้องทิกเกอร์ในการเป็นศิลปิน? “รู้สึกปลื้มอยู่แล้ว เป็นคุณแม่ทุกคนก็ต้องปลื้มที่ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจและใฝ่ฝันที่จะทำ ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือคนมีชื่อเสียง นี่คือสิ่งที่เขาฝัน นี่คือสิ่งที่เขารัก นี่คือสิ่งที่เขาทุ่มเทมาก หลายๆปีเลย เขาดูมีความสุขมากเลย เขาเหนือยนะคะ แต่เห็นเลยว่าเขามีความสุข เขาแฮปปี้มากๆ ค่ะ”

เขาพิสูจน์ให้เห็นว่า ถึงพ่อแม่จะมีชื่อเสียง แต่เขาก็เข้ามาได้ด้วยตัวเอง? “เขามาด้วยตัวเขาเองจริงๆ อาจจะได้ซึมซับเคยไปดูพ่อเล่นคอนเสิร์ต เคยดูแม่ เขาเติบโตมาแล้วได้หล่อหลอมและรู้จักกับสิ่งนี้ ไม่ได้หมายความว่าคนเราไปดูคอนเสิร์ตตลอดเวลาแล้วหมายความว่าจะร้องเพลงได้ ดูคนเล่นกีตาร์เยอะๆ แล้วเราจะเล่นกีตาร์ได้ เพียงแค่เราดู คือเราต้องฝึก ร้องเพลงก็เหมือนกัน เขาฝึก 3 ปีกว่ากับแกรมมี่ และฝึกเอง เขาลงเรียนกีตาร์ตั้งแต่ 8 ขวบ”

คนก็ชื่นชมว่าเลี้ยงลูกมาได้อย่างดี เข้ากับคนได้ง่าย ทุกคนรัก? “อยู่ด้วยกัน หลักๆ เลี้ยงให้เป็นคนที่มีสัมมาคารวะ มีมารยาท รู้จักผู้ใหญ่ เราอยู่เมืองไทยวัฒนธรรมไทยสำคัญมากสำหรับบ้านเรา แต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบเพื่อนด้วย เพราะการเป็นเพื่อนคือการได้คุยกัน ถ้าดุอย่างเดียวลูกก็จะเกร็งๆ จะไม่กล้าพูดอะไรกับเราหรือเปล่า กี้จะถ้าไม่หนักหนาจริงๆ ก็จะไม่ดุ แต่มีเตือนบ้าง จะเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ ก็ต้องแยกแยะตามสถานการณ์ เขาถึงรู้ว่าถ้าแม่ดุนี่คือ อืม! ถ้าเสียงทุ้มเมื่อไหร่คือเอาแล้ว ของจริงแล้ว”

จุดไหนที่ซีเรียสเลย? “เรื่องสัมมาคารวะ รักครอบครัว ต้องเห็นคุณค่าของครอบครัว ส่วนวัฒนธรรมยุโรป คือเราก็เอาแต่ดีๆ ของทุกที่พยายามมาใส่ในบ้านของเราแค่นั้นเอง แต่ที่เห็นว่าทิกเกอร์น่ารักอันนี้เขาเป็นของเขาเอง อย่างเช่นเขาจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมาก คำว่า are you ok คือคำคิดปากเขาจริงๆ เขาเป็นแบบนี้จริงๆ เขาเลยเอาเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์แรก ก็เป็นตัวเขาดี”

เคยไปออกรายการว่าลูกก็เป็นที่ปรึกษาให้แม่ด้วย?

“ที่ให้ปรึกษาคือไม่ใข่เรื่องส่วนตัวมาก ในมุมมองของทิกเกอร์เหมือนแม่เปิดใจลูกจะได้เปิดใจด้วย อะไรที่เป็นส่วนของผู้ใหญ่ ก็ไม่ได้ไปใส่ให้เขาตามวัยค่ะ ไม่ได้ปรึกษาทุกอย่าง การเงิน ภาษี บัญชี อันนั้นคนละส่วนของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบไป แต่จะมีถามความเห็นเช่น ทำไมผู้ชายคิดแบบนี้ เขาจะบอกว่าแบบนี้ๆ เราก็เออๆ ง่ายดี บางทีเราคิดซับซ้อน แล้วเขาก็จะมีมาถามว่าหม่ามี้ทำไมเขาคิดแบบนี้ เราก็จะอธิบายตอบไปแบบซับซ้อน ทิกเกอร์ก็โอเค แล้วเบือนหน้าหนี (หัวเราะ) แต่ถ้าดุก็จะนั่ง แล้วเสียงเราก็จะทุ้มๆ หน่อยค่ะ”

ถ้าลูกมีแฟน? “ไม่หวงค่ะ เชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาน่ารักหมด แล้วเขา 18 แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีแต่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขทุกด้าน ไม่ใช่แค่ด้านงาน ก็หวังให้เขามีความสุขรวมถึงทุกอย่างทุกมุมค่ะ”