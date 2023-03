จอย สุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อ เผยภาพลอยอังคาร พร้อมบรรยายความในใจ

จอย สุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อ / ครอบครัวกำลังอยู่ในความโศกเศร้า เมื่อนักแสดงสาว ‘จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ’ ได้แจ้งข่าวถึงการสูญเสีย ‘คุณพ่อประเสริฐศักดิ์ ศรีเพ็ญ’ อย่างไม่มีวันกลับ โดยนักแสดงสาวได้โพสต์รูปภายในงานสวดอภิธรรมคุณพ่อ

พร้อมกับมีข้อความผ่านไอจี joy_rinlanee “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ “คุณพ่อประเสริฐศักดิ์ ศรีเพ็ญ “ สร้างความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 🙏🙏🙏”

สำหรับพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเสริฐศักดิ์ ศรีเพ็ญ ได้ประกอบพิธีเสร็จสินแล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีคนครอบครัว ญาติสนิท รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย พร้อมกับให้กำลังใจ

และในวันที่ 16 มีนาคม 2566 จอยได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอที่เดินทางไปประกอบพิธีลอยอังคารของคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ ลงไอจีอีกครั้ง พร้อมกับพิมพ์ข้อความเอาไว้ว่า “Your memories will always live in the very core of my heart,thank you for everything you done to me,you always in my heart.Love you so much my dad❤️

ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานศพคุณพ่อที่ผ่านมาด้วยนะคะ ขอโทษที่บอกล่าช้ามากค่ะ รู้สึกอบอุ่นใจมากทึ่เห็นทุกท่านมาค่ะ ขอบคุณญาติๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะ ทุกอย่างมีความหมายมากๆสำหรับจอยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ”