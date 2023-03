กำลังใจล้นหลาม ลั่นสวยแบบที่ไม่ควรได้รับความเจ็บปวดจากคนที่ไม่ให้เกียรติ ก้อย อรัชพร โพสต์ภาพกับแม่ หลังแถลงเลิก นิกกี้ แล้ว ใหม่- – คนบันเทิง โผล่เมนต์รัว

วันที่ 18 มีนาคม 2566 หลังจาก ก้อย อรัชพร แถลงประกาศยุติความสัมพันธ์พร้อมกับ นิกกี้ ณฉัตร ทางช่องยูทูบของ นิกกี้ แล้ว พบว่า ก้อย ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพกับคุณแม่ พร้อมแคปชั่นว่า last bang post! with Ayumi jung and Nyko

โดยมีคนบันเทิงเข้ามาส่งหัวใจรัวๆ อย่างเร็ว อาทิ ใหม่ ดาวิกา , จ๊ะ นงผณี , ดีเจมะตูม , ท็อปแท็ป ณภัทร ด้าน ก้อย รัชวิน ก็คอมเมนต์ด้วยว่า กอดๆนะน้องสาว ขณะที่แฟนคลับเข้ามากดไลก์ถล่มทลาย ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจ อาทิ

-สวย สวยแบบที่ไม่ควรได้รับความเจ็บปวดจากคนที่ไม่ให้เกียรติ

-อยากให้ก้อยรู้ว่าแฟนคลับก้อยเดี่ยวๆมีเยอะมากๆ ไม่ต้องไปแคร์เลย เหมือนได้คัดกรองคุณภาพแฟนคลับครั้งใหญ่ครั้งนึง อิอิ

-เลิฟก้อย ติดตามมานานนมมาก ขอให้ก้อยอยู่กับคนที่รักและให้เกียรติกัน เวลาเรามีความรัก “รักใคร” ต่อให้ใจเรารัก แต่ถ้าคนเป็นร้อยบอกไม่ควรรัก บางทีเราต้องถอยก่อน 1 ก้าว เพื่อสำรวจเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต #ขอให้ก้อยมีความสุขในทุกวัน

-ก็เศร้าๆแหละ อินด้วยมาตลอด ดูคลิปทั้งคู่ไปเที่ยวกัน ดูแล้วมีความสุขตามเพราะอินด้วยเลยพลอยยินดี แต่โอเคเข้าใจน้องก้อยพี่นิก แต่ต้องยอมรับเลยว่า เราแค่แอบเศร้าแต่เดี๋ยวทั้งเราที่เป็นแฟนคลับและเค้าทั้งคู่ เราจะดีขึ้นไปด้วยกันนะคะ เป็นต้น