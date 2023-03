เซอร์ไพรส์วันเกิด ญาญ่า เพื่อนซุ่มจัดปาร์ตี้ เค้กป้ายหน้า เละก็ยังสวย

เซอร์ไพรส์วันเกิด นางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา อายุ 30 ปี เพื่อนๆ ซุ่มทำเซอร์ไพรส์ จัดปาร์ตี้วันเกิด เจ้าตัวโผล่เข้ามาเจอบรรยากาศงานปาร์ตี้ในห้องถึงกับอุทาน OMG

เพื่อนๆ ซุ่ม จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับสาว ญาญ่า อุรัสยา ซึ่งเกิดวันที่ 18 มีนาคม อายุครบ 30 ปี

โดยในไอจี kimmy_kimberley ของเพื่อนซี้คนสวย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ได้โพสต์ภาพเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้วันเกิดของ ญาญ่า อุรัสยา พร้อมแคปชั่น

Welcome to club 30 babe🎂And this is how mooochhh we love youuu 🤍✨ 18.03.2023 @urassayas

ซึ่งมีเพื่อนๆ มาซุ่มทำเซอร์ไพรส์กันมากมาย

และยังมีคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ ที่ญาญ่า พร้อมหวานใจ แบร์รี่ ณเดชน์ คูกิมิยะ เปิดประตูเข้ามา และเมื่อเห็นบรรยากาศงานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยลูกโป่ง เจ้าตัวถึงกับเซอร์ไพรส์อุทาน OMG พร้อมกับหัวเราะด้วยความแฮปปี้

นอกจากนี้ยังมีภาพที่หลังเป่าเค้กแล้ว ก็เอาเค้กมาแกล้งป้ายเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่ละคนมีครีมเปื้อนหน้า ผม โดยเฉพาะเจ้าของวันเกิดและเพื่อนสาว คิมเบอร์ลี่

แต่ถึงจะเละขนาดไหนก็ยังน่ารักอยู่น้า

ขณะเดียวกันในไอจีของ สาว ญาญ่า ก็ได้โพสต์ภาพงานปาร์ตี้วันเกิด พร้อมแคปชั่น So blessed I love you guys #30

ขอบคุณภาพ ไอจี kimmy_kimberley urassayas