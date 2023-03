‘ชนนิกานต์’ จากเชียงใหม่ คว้ามงฯ นางสาวไทย 2566 พ่วงขวัญใจช่างภาพ

วันที่ 19 มี.ค.66 ที่แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดนางสาวไทย 2566 รอบตัดสิน โดยมี อารม์ กรกันต์ สุทธิโกเศศ และมุก อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร รับหน้าที่พิธีกร การประกวดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าสาวงามทั้ง 46 คนเปิดตัวด้วยการแสดงชุด “โนรา สืบสานงามศิลป์ มรดกแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” จากจังหวัดพัทลุง ก่อนแนะนำตัวทีละคน

จากนั้นประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษ 6 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชุดแรงบันดาลใจในรัชสมัยที่ 6 สู่คุณค่าวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่น” ผู้ได้รับรางวัล คือ “ชุดสาวสยามแห่งศุโขทัย” MT3 9 สุโขทัย พิมพ์ภัทรา ภาคบัว 2. รางวัลชุดราตรีผ้าไทยยอดเยี่ยม MT 35 สกลนคร มาริษา พลธิราช 3. รางวัลชุดเต้นรำเดอบูตองยอดเยี่ยม MT 46 อุบลราชธานี อารียา แสนสุริยวงศ์

4. รางวัลภาพถ่ายแลนด์มาร์คยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัลรวม 6 คน ได้แก่ MT 44 อ่างทอง ศิรินภา มูลปลา, MT 47 อำนาจเจริญ สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์, MT 35 สกลนคร มาริษา พลธิราช, MT 46 อุบลราชธานี อารียา แสนสุริยวงศ์, MT 12 นครปฐม ศศิ สุริยจันทราทอง และ MT 09 เชียงใหม่ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร 5. รางวัลวิดีโอที่สุดแห่งความล้ำค่า MT 46 อุบลราชธานี อารียา และ 6. รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน MT 09 เชียงใหม่ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร

ต่อมาประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย อวดเสน่ห์ในรอบชุดว่ายน้ำ และการประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย พร้อมผู้ชนะรางวัล “Vincent Clinic Fast Track” จากผลคะแนนโหวตของแฟนนางงาม ได้แก่ MT 04 กำแพงเพชร สุรัชวดี จักรกิจ

จากนั้นสาวงาม 11 คนสุดท้าย เผยโฉมในรอบชุดราตรี ตามด้วยการประกาศรอบ 5 คนสุดท้าย และ 3 คนสุดท้าย พร้อมตอบคำถาม และการอำลาตำแหน่งของ มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางสาวไทย ประจำปี 2565

กระทั่งวินาทีที่ทุกคนรอคอยมาถึง สาวงามผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่ 54 ประจำปี 2566 และจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ ได้แก่ MT 09 เชียงใหม่

กานต์ น.ส.ชนนิกานต์ สุพิทยาพร รองอันดับ 1 MT 35 สกลนคร กุ๊กกิ๊ก น.ส.มาริษา พลธิราช รองอันดับ 2 MT 23 พัทลุง เบลล่า น.ส.อะราเบล่า สิตานัน เกรโกรี รองอันดับ 3 MT 21 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า กนกพร พยุงวงษ์ และรองอันดับ 4 MT 47 อำนาจเจริญ แอ้ม สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์

ในรอบตอบคำถาม 3 คนสุดท้ายที่ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา เคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้ สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลง

ในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่ง คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

กานต์ น.ส.ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทยประจำปี 2566 ตอบว่า “กานต์เห็นด้วยค่ะ เพราะจากที่กานต์ได้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กานต์ได้พิสูจน์แล้วว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลย เราสามารถใช้ความอ่อนโยน การสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้ เพียงแค่เราต้อง put the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ”

กานต์ ชนนิกานต์ อายุ 24 ปี น้ำหนัก 50 ก.ก. ส่วนสูง 170 ซ.ม. นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นผู้นำเชียร์ จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ความสามารถ ภาษาอังกฤษ ภาษามือ รำไทย ฟ้อนขันโตก ฟ้อนผาง ฟ้อนที ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนแง้น นักแสดง ทำโครงการ “Underprivileged to precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาส” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน