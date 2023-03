ส่องทริป เจ ที่ญี่ปุ่น ไฮโซแพร์ โค้ชสกี ภูริ-แอนก็ไป ร่วมทริปอิตาลีปลาวาฬมาด้วย

ลีลาสกีขั้นเทพ3วันเล่นได้ขนาดนี้ ส่องทริป เจ เจตริน ที่ญี่ปุ่น ไฮโซสาวคนดัง แพร์ บุนนาค โค้ชสกี ขอบคุณโค้ชหลายคน ภูริ-แอนก็ไปลุยหิมะ ร่วมทริปอิตาลี ไฮโซปลาวาฬ มาด้วย

เจ้าพ่อแร็พสายโยก แถมสายสปอร์ตแอดเวนเจอร์ เจ เจตริน ล่าสุดทริปลุยหิมะเล่นสกีที่ญี่ปุ่น เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาฯ ที่ผ่านมา เจ้าตัวโพสต์ทริปสุดสนุกกลางหิมะ ทริปใหญ่ไปกันหลายคน โดยมีครอบครัว ภูริ หิรัญพฤกษ์ และ แอน อลิชา ภรรยา ไปด้วย รวมทั้ง ไฮโซสาวคนดัง แพร์ บุนนาค

โดยบอกว่า ครั้งสุดท้ายที่เล่นสกีคือ อายุ 25 ส่วนวันแรกที่นี่ เกือบตกเหว day1 #jetrinteamkiroro #kiroro #japan #hokkaido #Yukiroro #jjetrin #bogner #ski

ทั้งนี้มี 2 โค้ชช่วยสอน ซึ่ง เจ ได้โพสต์ขอบคุณด้วยว่า Kiroro Day3 #firsttimeskiing @yu.kiroro #JetrinTeamKiroro #kiroro #hakkaido #japan #bogner #yukiroro #ski #jjetrin thx my 2 coaches @liao6112 @pearbunnag

เจ้าพ่อแร็พโชว์ลีลาสกีสุดพริ้ว แม้มีช็อตจมหิมะบ้าง โดยบอกด้วยว่า กลับมาเล่นสกีได้3วัน โค้ชโอเว่น โค้ชแพร์ พวกคุณจะพาผมลง powder ชันๆ แบบนี้ไม่ได้นะครับ คิโรโระคือดีย์มาก #jjetrinteamKiroro #ทีมครูโอเว่น #โคตรมันส์ #kiroro #yukiroro #snow #snowpowder #ski #snowboard #jetrinteam #bogner

ด้าน โค้ชแพร์ หรือ ไฮโซสาวแพร์ บุนนาค ก็ได้เข้ามาชมลูกศิษย์ด้วยว่า ครูภูมิใจในตัวเธอว์ มั๊กๆ แค่วันที่ 3 ก็เล่นได้ขนาดนี้ ขณะที่คนบันเทิงก็แห่ชมความเก่งแค่ฝึกไม่กี่วัน อาทิ พ่อจะรันทุกวงการกีฬาไม่ด้ายยยยย เท่มากกก , สุดยอดครับพี่เจ เร็วปรี้ด เป็นต้น

ก่อนจะโพสต์คลิปบรรยากาศทั้งทริป พร้อมทั้งบอกด้วยว่า พาสมาชิก Jetrin Team ไปหาความหมายความคำว่า ski และ snowboard เจอแล้ว 5วันเต็มๆ green, red, black, powder เต็มคาราเบล ขอบคุณโค้ชโอเว่น โค้ชไรอั้น โค้ชยูต่ะ โค้ชแพร์ ที่ช่วยทำให้พวกเรามีทรง และ ขึ้น Gondola ไถลงจากยอดเขาที่สูงที่สุดได้ในที่สุด ขอบคุณ @yu.kiroro สกีรีสอร์ตที่ดีที่สุดใน kiroro #jetrinteamkiroro #Kiroro #Yukiroro #ทีมครูโอเว่น #hokkaido #japan #jjetrin #ski #snowboard #bogner #burton #nylathailand

มิตรภาพดีๆ ไฮโซแพร์ ก็โพสต์ภาพกับ เจ พร้อมทั้ง ภูริ และ แอน ขณะร่วมทริปสกี พร้อมแคปชั่นว่า “Really had a few good fun runs with u guyss! #kiroropowder #Kiroro #Japow #Japan” โดย แอน ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า แก๊งสายซิ่ง

ด้าน แอน ก็โพสต์ภาพเช่นเดียวกัน พร้อมแท็กถึง เจ และ ไฮโซแพร์ แคปชั่นว่า “Nice bumping into you guys @pearbunnag @jjetrin”

ทั้งนี้พบว่าไม่มีภาพ ปิ่น เก็จมณี ภรรยา เจ ไปร่วมทริป ญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในช่วงเวลาที่ เจ ไปทริปญี่ปุ่น ด้าน ปิ่น ก็ได้เดินทางไปประเทศอังกฤษเพียงคนเดียว

โดยจากทริปญี่ปุ่น เจ ยังไปร่วมทริป อิตาลี โดย ไฮโซแพร์ เผยภาพ ปลาวาฬ อิสสระ อดีตสามีไฮโซแพร์ก็มาร่วมทริปด้วย พร้อมแคปชั่นว่า From Japan to Italy in a jiffy! #Selva #dolomiti