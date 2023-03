เนย โชติกา เผยเคล็ดลับครองรัก 14 ปี ไร้ปัญหา ขู่สามี ถ้านอกลู่นอกทาง หั่นแน่

เป็นคู่สามีภรรยาที่หวานเสมอต้นเสมอปลายไร้ปัญหา สำหรับ เนย โชติกา วงศ์วิลาศ และสามีหนุ่มนักธุรกิจ อาร์ม จันทร์สิริ มณีฉาย ที่ครองรักกันมานานกว่า 14 ปีแล้ว ทั้งยังมีลูกๆ น่ารัก “น้องอคิณ-น้องลลิณ” เป็นโซ่ทองคล้องใจ นับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวอบอุ่นที่แฟนๆ ต่างชื่นชม

ล่าสุด เนย โชติกา ที่มาร่วมงานแถลงข่าว The Jintana Experience – Our passion for your solution ชุดชั้นใน “จินตนา” เปิดแผนรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ครบรอบ 65 ปี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเคล็ดลับครองรักหวานชื่น 14 ปี

เคล็ดลับครองรัก 14 ปี หวานชื่นตลอด? “เรียบง่ายเลยค่ะ จริงๆ ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไร เพียงแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรให้งอน ให้โกรธเท่าไหร่ ถ้าคนหนึ่งร้อนแล้วคนหนึ่งเย็น มันไม่มีใครที่อยากทะเลาะกับใคร มันเลยไม่มีเรื่องอะไรให้ทะเลาะกัน เราเป็นผู้หญิงก็จะมีจุกจิกบ้าง พี่อาร์มเขาจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเรียบง่าย บางทีเราก็แบบทำไมเธอไม่หวือหวาอะไรบ้าง ด้วยความที่เขาเป็นสไตล์นั้น ความเรียบนี่แหละมันทำให้ชีวิตมีความสุข แต่บางทีเราก็อยากให้สามีดูว้าวบ้าง แต่ก็ดีแล้วแหละ เป็นแบบนี้แหละดีแล้ว”

14 ปี ไม่มีข่าวว่ามีปัญหากันเลย? “จริงค่ะ ไม่ใช่ไม่เป็นข่าว ไม่มีจริงๆ ส่วนมากที่จะมีประเด็นที่จะคุยกัน จะถกเถียงกันเรื่องลูก สุดท้ายถ้าเขายอมเรา เรื่องก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น เขาเป็นคนง่ายๆ สบายๆ แล้วค่อนข้างฟังเราเยอะหน่อย แต่เขาจะไม่ได้เป็นคนโรแมนติก แต่เนยรู้สึกว่าความธรรมดานี่แหละขอให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็โอเคค่ะ”

สามียอม อยู่ในโหมดกลัวภรรยาเลยไหม? “ก็ส่วนมากค่ะ”

14 ปีไม่มีเซอร์ไพรส์พิเศษเลยเหรอ? “ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษเลยค่ะ มีแต่เนยเซอร์ไพรส์เขากุ๊กกิ๊กๆ น่ารักๆ แต่ว่าไม่ได้มีของขวัญอะไรให้นะ พอเหมือนเราโตขึ้น เราอยู่ไปเรื่อยๆ สุดท้ายชีวิตมันต้องการแค่ความสุขและความสบายใจค่ะ ที่เคยดิ้นรนว่าฉันจะต้องอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไม่ได้อยากได้ เพราะฉะนั้นเราต้องการชีวิตที่ปกติสุข ปกติทุกวันแบบนี้แต่มีความสุขก็พอ ขอไม่มีเรื่องปวดหัว”

ไม่เคยมีเรื่องนอกลู่นอกทาง? “ไม่มีเลย เนยบอกเลยว่าถ้ามี เนยเป็นคนที่รับไม่ได้อยู่แล้ว หั่นเลยนะ ตัดเลยนะ (หัวเราะ) โดนหั่นทุกอย่างเลยนะ ขู่ๆ”

เดี๋ยวนี้มีข่าวดาราบ้านแตกหลายคู่มาก? “ก็บอกเขาแหละว่าเราเป็นคนชัดเจน แล้วเป็นคนที่ทำงานเอง เราดูแลตัวเองได้ เราค่อนข้างโอเคกับตัวเอง เขาก็รู้สไตล์เราตั้งแต่เราคบกันใหม่ๆ อยู่แล้วค่ะ ตัวเขาติดลูกมากกว่าเนยอีก”

น้องอคิณ ยิ่งโตฉายแววหล่อ คนก็แซวจองเป็นว่าที่ลูกสะใภ้? “ดีใจ ขอบคุณนะ เราก็มีดูฟีดแบ็กบ้าง ขอบคุณทุกคนเลย มีคนรักลูกเรา มีคนเอ็นดูลูกเรา เนยก็ดีใจค่ะ จากเมื่อก่อนเขาจะติสต์ๆ หน่อย เขาจะเหมือนพ่อ ไม่ชอบมางานคนเยอะๆ แต่พอโตขึ้นมันจะมีการดีลได้ จะคุยรู้เรื่องแล้ว

เนยก็จะสอนเขาทำงาน ตอนนี้ก็จะมีงานแล้ว เขาก็ทำได้ดีขึ้นกว่าตอนเด็กๆ เราก็บอกว่าคิณต้องช่วยแม่ทำงานด้วยนะ คิณจะได้มีเงินไปซื้อของ เขาก็เก็บเงิน ก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องหยอดกะปุกนะ แล้วก็จะเอาไปฝากธนาคารนะ ล่าสุดทำงานก็ดีลกันน่ารัก ก็จะมีงานของลูกค้าโฆษณาแบบต่างๆ เข้ามา”

“ก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยกล้ารับมากเพราะว่าลูกเราติสต์มาก แล้วตอนนี้สบายใจขึ้นค่ะ ทั้งเนยและผู้จัดการ ดีใจจังเลย หลานเริ่มมีส่วนร่วม ดีลกันง่ายขึ้น เขาก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิม ก็ยังเป็นคนเหมือนพ่อเขา จะมีความเขินอาย ไม่ใช่ว่าไม่ชอบคน เราจะรู้เลยว่าลูกเราทำตัวไม่ถูกว่าจะยังไงดี เขาก็เลยเหมือนอึดอัด แต่หลังๆ พอรู้เรื่องแล้ว 5 ขวบ ดีลได้ว่าเรามาทำงานนะ ก็ดีลได้รู้เรื่อง”

แต่ลูกสาว ลลิณ ก็สู้ตายมาก โพสต์นางแบบได้? “ลลิณจะง่ายกว่าค่ะ ตอนอคิณเขาก็หน้าตาไม่เหมือนเนย แล้วนิสัยเขาก็ไม่เหมือนด้วย ทีนี้ตอนท้องลลิณก็บอกว่า ขอสักทีเถอะ ขอฉันมาบ้าง แล้วตอนนี้เหมือนมาก รูปร่างหน้าตานิสัยนางเป็นฝาแฝดตัวจิ๋วจริงๆ จังหวะนั้นตอนท้อง ขอให้ลูกเหมือนฉันบ้าง เหมือนเลย”

ลูกสาวน่าจะตามรอยแม่มาได้? “ใช่ค่ะ เขาเห็นแม่ทาแป้งแต่งหน้าทุกวัน เดี๋ยวนี้นางก็แบบเดี๋ยวลิณจะแต่งหน้าก่อน วันนี้คุณแม่มีช่างแต่งหน้ามามั้ยคะ ก็เริ่มรับงานแล้ว มีรับไป 2-3 ตัวแล้ว (ไม่เขินกล้อง?) ดีค่ะ คาดว่าตอนนี้จะดีค่ะ”