กรี๊ดไม่ไหว! สิงโต เดอะสตาร์ โพสต์โมเมนต์ หวานใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน

หลังจากเปิดตัวแฟนหนุ่มหน้าหล่อนอกวงการรับปีใหม่ พร้อมกับขยันแจกโมเมนต์หวานให้แฟนๆ ได้อิจฉากันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นระยะไปแล้ว ล่าสุด เรืออากาศโท สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล หรือ สิงโต เดอะสตาร์ อดีตนักร้องหนุ่ม แจ้งข่าวดีรับปีใหม่ไทยอีกครั้ง เมื่อถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย

โดย หนุ่มสิงโต ได้โพสต์ภาพพร้อมเพลงประกอบ Marry You ของ บรูโน่ มาร์ส พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “Yes I Do 💍#แค่เพื่อนครับพ่อ #MarryYou #Manager #วิถีพ่อลูกอ่อน … DADDY HAVE TO STRONG 💪🏼🧔🏻‍♂️❤️‍🔥”

ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามากดไลก์รัวๆ พร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับ หนุ่มสิงโต และแฟนหนุ่ม กันอย่างมากมาย อาทิ กรี๊ดดดค่ะ congratulations นะคะน้องสิงโต, ยินดีด้วยมากๆ นะน้อง, ดีใจด้วยนะพี่สิงโต, ยินดีด้วยครับ น่ารักสุดๆ เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : singtosaharat