ร้อนใจละลาย! ชาอึนอู โชว์หวานพูดไทย “สาดน้ำใส่ใคร ก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอ” แฟนคลับกรี๊ดสนั่นงาน est Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO”

วันที่ 5 เม.ย. ณ ลานพาร์ค พารากอน เต็มไปด้วยเหล่าอโรฮ่า (ชื่อแฟนคลับชาอึนอู) ที่มาตั้งตารอพบกับศิลปินที่รัก อย่าง “ชาอึนอู” ซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย ศิลปินหนุ่มแดนกิมจิที่มีรอยยิ้มชวนละลาย ในฐานะ 1 ใน 4 พรีเซนเตอร์สุด Awesome ของ “เอส โคล่า” ที่มาโชว์ความ Awesome ชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest กล้าเป็นตัวเองในงาน est Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO” งานนี้ได้ “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์” เป็นพิธีกร ซีนเปิดตัวยิ่งใหญ่โดนใจแฟนคลับ “ชาอึนอู” ปรากฏตัวในลุกส์สุด Awesome โบกมือทักทายแฟนคลับตลอดทางบนพรมแดง เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นไปทั่วบริเวณ จนกระทั่ง ชาอึนอู ก้าวขึ้นมาบนเวที กล่าวทักทายแนะนำตัวเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ชานะครับ”

นอกจากนี้ยังขอโทษแฟนๆ ที่มารอกันตั้งแต่เช้า เพราะน่าจะร้อนมากๆ พร้อมขอบคุณ “เอส โคล่า” ที่ให้โอกาสดีๆ แบบนี้ และรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้มากๆ เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะผ่านวันเกิดของ “ชาอึนอู” เหล่าอโรฮ่าเลยรวมใจร้องเพลง Happy birthday อวยพรให้ ชาอึนอูก็รีบขอบคุณแฟนๆ ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย และได้ตำแหน่งเขยไทยเป็นที่เรียบร้อย

ด้าน “ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์” ไม่พลาดที่จะชงให้พูดภาษาไทย และสอนให้พูดประโยคต้อนรับสงกรานต์ “สาดน้ำใส่ใคร ก็ไม่เท่าสาดใจใส่เธอ” ซึ่งเจ้าตัวพูดตามได้ ทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม สร้างความฟินต่อเนื่อง เมื่อ ชาอึนอู ได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับภายในงาน มีทั้งเกมใบ้คำด้วยท่าทาง(Guess the Word) ที่ชาอึนอูต้องเดาคำศัพท์จากท่าทางต่างๆ ที่แฟนคลับช่วยใบ้เพื่อทายคำให้ถูกต้อง

ส่วนเกมที่ 2 คือ This or that CHAEUNWOO ที่แบ่งแฟนคลับออกเป็น 2 โซน (ฟ้าและแดง) ตอบคำถามทายใจให้ตรงกับชาอึนอู 10 ข้อ ปิดท้ายด้วยเกมที่เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างสุดๆ คือเกม est Mystery Box ชาอึนอู ต้องทายสิ่งของภายในกล่อง 5 กล่องให้ถูกต้อง โดยทุกเกมจะมีการแจกของรางวัล พร้อมให้แฟนๆ ที่เป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรับโปสเตอร์ พร้อมลายเซ็นของชาอึนอูเป็นที่ระลึกอีกด้วย ก่อนอำลา ชาอึนอู ได้ฝากผลงานกับแฟนๆว่า “ตอนนี้ผมเตรียมหลายอย่างอยู่มากๆ เพื่อที่จะกลับมาพบกับทุกคน เป็นผลงานที่สนุกๆ ทั้งนั้นเลย ครั้งนี้ได้กลับมาเมืองไทย มีความสุขมากๆ นะครับ หวังว่าคราวหน้าทุกคนจะมาเจอกันอีกนะครับ”

ปิดท้ายงานวันนี้อย่างสวยงามประทับใจ ด้วยการถ่ายภาพร่วมกับเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง ชาอึนอูได้โบกมือ และกล่าวคำว่า “บาย บาย” จบงานแบบ Happy Ending สำหรับแคมเปญโฆษณา “Born to be Awesome เกิดมาซ่า กล้าเป็นตัวเอง” ได้ปล่อยไปเมื่อกลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ในภาพยนตร์โฆษณานี้ “ชาอึนอู” ร่วมแสดงกับไอคอนตัวแทนชาวเอเชียคนอื่นๆ ได้แก่ “โบกี้ไลอ้อน” “Yes Indeed” และ “3 สำนักวอลเลย์ บอลนิวเจน” ที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest (Gen Z และแฟน est) มาลิ้มรสความซ่าของเอส พร้อมทั้งโชว์ความกล้าในแบบของตัวเอง