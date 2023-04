กลับมาแล้ว! ‘บิว จักรพันธ์’ ประกาศลุยโปรเจกต์ใหม่ เปิดบริษัทของตัวเอง พร้อมขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจ

หลังจากที่บิว จักรพันธ์ พุทธา นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์วายเรื่องคินพอร์ชเดอะซีรีส์ เจอดราม่าร้อน ประเด็นทําร้ายผู้หญิงจน #บิวทําร้ายร่างกายผู้หญิง ติดเทรนด์อันดับ 1 บนทวิตเตอร์นานหลายวัน ซึ่งทางฝ่ายบิวได้ประกาศลาออกจากต้นสังกัด Be On Cloud

อีกทั้งบิวยังลบรูปออกจากอินสตาแกรมทั้งหมด ปิดบัญชีอินสตาแกรม buildurluve และเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อ เพราะได้กล่าวในคลิปแถลงการณ์ว่าตนเองกำลังนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อสู้ในชั้นศาล

ล่าสุด บิวได้ออกมาโพสต์รูปภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรม @buildurluve โดยเป็นภาพเหมือนอยู่ในเปลวเพลิงพร้อมแคปชั่นว่า #BuildIsBack หลังจากนั้นก็ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่น “Please stay tuned for the upcoming project by my own company. ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ เจอกันเร็วๆนี้ กับโปรเจ็คโดยบริษัทของบิวเองครับ #BuildIsBack”

เท่านั้นไม่พอ ยังข้อความทั้งในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ว่า “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พลังใจจากพวกคุณคือพลังของผม ทำให้ผมไม่จมปรักอยู่กับความเศร้า นำมันมาเป็นพลัง คิดและ ซ้อมลงมืองานนี้ด้วยตัวเอง วันเกิดปีนี้ ทุกคนจะได้เจอผมคนใหม่ เกิดใหม่ จะได้เจอกับบิวที่รักตัวเองมากขึ้น จริงใจกับตัวเองและทุกคนมากขึ้น รอชมกันนะครับ”

ทางด้านแฟนคลับบิวดีใจกันยกใหญ่ที่นักแสดงที่ตนเองรักหวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งจน #BuildJakapan เริ่มติดเทรนด์ทวิตเตอร์ แต่ที่ไม่น้อยหน้ากันคือ #บิวกลับมาทำไม ที่ชาวโซเชียลหลากหลายคนออกมาวิพากษ์การกลับมาของบิวในครั้งนี้ เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองให้เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายแน่ชัดว่า คดีทำร้ายร่างกายนั้นผิดจริงหรือไม่ และหากผิดจริง สมควรให้พื้นที่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ในวงการจริง ๆ หรือ

