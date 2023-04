เสียงจากอนาคต “ทิม พิธา” โผล่คอมเมนต์ “YOUNGOHM” โพสต์ฟาดรัฐบาล

หลังจากที่เพลง “ธาตุทองซาวด์” ของ YOUNGOHM (ยังโอม) หรือ โอม-รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ ได้รับกระแสดีจน Official Audio มียอมคนฟังทะลุ 56 ล้านครั้ง ก่อนที่ต่อมา เจ้าตัวตัดสินใจควักเงินตัวเองทำมิวสิควิดีโอ ซึ่งก็ได้ยอดวิวทะลุ 10 ล้านวิว ภายใน 5 วัน

โดยYOUNGOHM ได้ออกมาเปิดใจถึงความสำเร็จ และฟาดถึงรัฐบาลว่าหากศิลปินไทยไม่ว่าจะแขนงไหน ถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐคงไปได้ไกลกว่านี้

ยังโอมได้โพสต์ว่า “MV เพลงนี้ผมใช้เงินตัวเองลงไปประมาณ 1,200,000 บาท เป็น MV ที่ผมใช้เงินเยอะที่สุดในชีวิต…ที่ผมต้องลงทุนเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกเขาเห็นว่าคนไทยก็เฟี้ยวเหมือนกันนะ คนไทยถ้าเอาจริงๆเราทำได้ทุกอย่าง เรามีความสามารถ เรามีศิลปินที่เก่งมากๆ ในทุกๆแขนงของศิลปะ

นี้ขนาดผมทำด้วยตัวคนเดียว ด้วยเงินตัวเองมันยังได้ขนาดนี้ ผมอยากจะรู้จริงๆ ถ้าคนไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากไหนสักที่ วงการศิลปะบ้านเราจะไปได้ไกลแค่ไหน แล้วจะนำพาประเทศเราไปได้ถึงจุดไหน จะไปได้ไกลเท่าเกาหลีมั้ยนะ…และนี้คือเสียงจากอดีตเด็กโรงเรียนวัดธาตุทองตัวเล็กๆ ที่อยากเห็นประเทศนี้เฟี้ยวกว่าเดิม5 วัน 10,000,000 วิว ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ”

โดยมีแฟนคลับของยังโอมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าตัว และเผยถึงความภูมิใจในตัวยังโอมอย่างมากมาก แต่คอมเมนต์ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือคอมเมนต์ของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นักการเมืองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประโยคเด็ด ที่ทำเอาแฟนคลับเฮหนักมาก “อยากทำงานร่วมกันสักวันนึงครับ lets hustle it to the top!” ซึ่งก็มีแฟนๆ เข้าไปตอบกลับมากมาย เช่น โย่วและนี่คือจากนายก ,เสียงแห่งอนาคต ต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ , รอชมการเปลี่ยนแปลงครับ , โย่ว และนี่คือเสียงของพิธา , ติดตามทั้งคู่ ดีใจๆๆๆ