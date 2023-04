มิติใหม่ “มิเชล โหย่ว” พารางวัล “ออสการ์” ร่วมเช็งเม้ง ญาติพี่น้อง-บรรพบุรุษร่วมยินดี

หลังสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับวงการภาพยนตร์ จากเวที ออสการ์ ครั้งที่ 95 อย่างภาคภูมิใจ “มิเชล โหย่ว” (Michelle Yeoh) วัย 60 ปี ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงหญิงชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม กับผลงานการแสดงใน “Everythind Everywhere All at Once” จนกลายเป็นหนังที่กวาดออสการ์ไปได้มากถึง 7 ตัวเลยทีเดียว

ล่าสุดนักแสดงสาวชาวมาเลย์ผู้นี้ ก็ได้ฤกษ์งามยามดี บินกลับมาเยือนบ้านเกิดที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับนำตุ๊กตาออสการ์ที่เป็นรางวัลสำคัญที่สุดในชีวิต ของอาชีพนักแสดงสำหรับเธอกลับมา ร่วมพิธีเช็งเม้งที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษด้วย

“พาออสการ์กลับบ้าน….ถ้าไม่มีพ่อแม่ที่รักและไว้ใจและสนับสนุน..ฉันคงไม่มีวันนี้…รักมาก”

อีกทั้งเผยให้เห็นภาพ “เจเน็ต โหย่ว” แม่ของเธอ กำลังชูรางวัลออสการ์ของลูกสาวอย่างภาคภูมิใจ ขณะที่อีกรูปเป็นภาพระหว่างประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ พร้อมตุ๊กตาออสการ์

เรียกว่างานนี้ญาติพี่น้องและบรรพบุรุษต้องร่วมยินดีและภูมิใจด้วยแน่นอน

ขอบคุณที่มา : michelle yeoh 楊紫瓊