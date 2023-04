ออกแบบ ชุติมณฑน์ โชว์ผลงาน รอยน้ำมันกระเด็น แผลเป็นเต็มแขน เป็นออยมันไม่ง่าย

ออกแบบ / หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง HUNGER คนหิว เกมกระหาย ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ความนิยมก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ของโลก ในหมวดหมู่ภาพยนตร์จาก Netflix เป็นที่เรียบร้อย จัดอันดับโดย FlixPatrol เว็บไซต์จัดอันดับคอนเทนต์สตรีมมิ่งจากแพลตฟอร์มทั่วโลก

แต่ก่อนหน้านั้น HUNGER คนหิว เกมกระหาย ได้เกิดดราม่าถึงความไม่สมจริงของอาชีพเชฟขึ้น เมื่อ หนุ่ม-กิติกร เพ็ญโรจน์ เจ้าพ่อเรียลลิตี้ “เชฟกระทะเหล็ก”, “MasterChef Thailand” ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์ถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งว่า “เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ให้เกียรติกับอาชีพและความทุ่มเทของคำว่า ‘เชฟ’”

รวมถึงเพจ “ตั๋วร้อนWorldwide” ก็ได้วิจารณ์ภาพยนรต์เรื่องนี้ไว้ว่า “เอาเป็นว่าคนทั่วไปอาจสนุกไปกับหนัง แต่คนในวงการครัว ร้านอาหาร ดูแล้วน่าจะหงุดหงิด เพราะมีอะไรผิดที่ผิดทาง ใช้ทางลัดโกงคนดูไปซะหมด” รวมถึงคอมเมนต์จากชาวเน็ต ที่ทักท้วงเรื่องที่ตัวละครทาเล็บแล้วหันเนื้อ เป็นต้น

ล่าสุดวันที่ 15 เม.ย. 66 ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง ที่รับบทเป็น ‘ออย’ ในเรื่องได้โพสต์รูปลงในไอจีส่วนตัว พรเ้อมกับข้อความว่า “มันเพิ่งเริ่มต้น.. อยากขอบคุณตัวละครออยมาก ที่ทำให้นักแสดงอย่างเราได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะเลย ได้เข้าไปอยู่ในครัว เรียนทำอาหาร ใช้ไฟ wok หั่นโน่นนี่ ซึ่งมันไม่ง่ายเลย เป็น ออย โครตยาก แต่ก็โครตมันมากมาก❤️‍🔥 ตอนนี้ออยได้ออกไปสู่สายตาผู้คนนับไม่ทั่ว ใครยังไม่ได้ดูขอฝากด้วยทางNetflix นะคะ 🙌🏻” #Hunger #คนหิวเกมกระหาย

ในโพสต์ดังกล่าว มีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาชื่นชมในผลงายนกันอย่างคับคั่ง ยกตัวอย่างข้อความว่า “I am very proud of you and all the cast of this movie. 👏😍 I watched this Two times Haha i dont know i feel like, ilove seeing you in this kind of film @aokbab thumbs up ❤️👏” , “เก่งมากกก พี่กำลังจะไปซื้อ wok” , “สุดๆ เก่งมากๆออกแบบ ❤️👏👏👏” เป็นต้น

