เอสเอ็ม ทรู ประกาศเลื่อน คอนเสิร์ต Red Velvet อย่างไม่มีกำหนด

หลังจากมีการออกมาประกาศว่าจะมี คอนเสิร์ต ‘Red Velvet 4th Concert : R to V’ in BANGKOK ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ล่าสุดทาง บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ได้ออกมาประกาศแจ้ง การเลื่อนการแสดง โดยระบุว่า รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และขออภัยเป็นอย่างสูง ที่ต้องประกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับ การเลื่อนการแสดง

เนื่องด้วยภาวะด้านสุขภาพของศิลปิน ที่ต้องกักตัวตามมาตรการโควิด 19 ของประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ และตารางงานต่าง ๆ ที่ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้คอนเสิร์ตดังกล่าว จำเป็นต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เหนือสิ่งอื่นใด ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปิน ผู้ชม และทีมงาน เป็นอันดับแรก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน

สำหรับคอนเสิร์ต ‘Red Velvet 4th Concert : R to V’ in BANGKOK ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 พฤษภาคมนี้ เป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยในรอบ 4 ปี 8 เดือน นับจากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่ 2 ‘Red Velvet 2nd Concert [REDMARE] in BANGKOK’ เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ ReVeluv (เรเวเลิฟ : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ชาวไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนบัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว โดยการกลับมาครั้งนี้ Red Velvet จะเผยโฉมตัวตนที่แตกต่าง ทั้ง ‘Red’ ที่สดใส และ ‘Velvet’ ที่สง่างาม ให้ทุกคนได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่ 4 ที่อัดแน่นไปด้วยเวทีอันเหนือชั้น โปรดักชันสุดอลังการ และเซ็ตลิสต์อันยอดเยี่ยม ที่รวบรวมเพลงฮิตและเพลงที่มีสีสันแบบไม่เหมือนใคร

ไม่เพียงเท่านี้ หลังจากเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23-24 เมษายนที่ผ่านมา ReVeluv ชาวไทย ก็แสดงพลังความรักและการสนับสนุนอันอบอุ่นให้กับ Red Velvet อีกครั้ง จนบัตรทั้ง 2 รอบการแสดง จำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว จึงน่าเสียดายที่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด