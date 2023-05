เชียร์อยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของไทยมาจาก MU ไปอีก มารีญา ขอบคุณ พิธา ภาวนา ส.ว.โหวตให้ เจอแซวให้หยุดเลย เชียร์ร่วมงานก้าวไกล

วันที่ 17 พ.ค.66 มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 โพสต์ภาพกับ ทิม พิธา ว่าที่นายกฯ พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณ ที่สู้เพื่อคนไทย นำความหวังมาให้ ขอให้การเดินทางครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ดีที่สุด ประชาธิปไตยกำลังจะมา และยังได้ช่วยภาวนาให้ ส.ว. โหวตให้ พิธา ด้วยว่า

“Thank you and your team for fighting with and for Thai people Thank you for bringing us hope And thank you for supporting SOS Earth when we were just starting out! All the best on this journey. Democracy is coming to life

Ps- praying that the สมาชิกวุฒิสภา will truly vote with and for the people … to a bright future for us all. #SmellsLikeOranges Thank you @for_mariapoonlertlarp for the photos na kaaa”

ขณะที่มีคนคอมเมนต์ อยากเห็นมารีญาได้ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพื่อทำงานเพื่อสังคม , มารีญา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ก้าวไกล สตูล เขต 1 ไปเลย ขณะที่หลายคนมาเชียร์จับจิ้น ก็มีคนเข้ามาปรามว่า คนไทยบางคนลืมมารยาทเหรอคะ ถึงคอมเมนท์จับจิ้นคนอื่นกันไปทั่ว เขาไม่ได้มาขายความฟินมั้ยคะ เขามาพัฒนาสังคม/ประเทศ เป็นต้น

ด้านโซเชียล เพจ Pageant Insiders ก็มีการโพสต์แซว หยุดค่ะ! มารีญา เรื่องนี้เราจะไม่ยอม , หยุดค่ะ ทิม พิธา ของชั้น โดยมีคอมเมนต์แซวบ้างก็บอก มารีญา ไปต่อแถวเลย บ้างก็เชียร์ว่า เอ้า โสดทั้งคู่นะ อยากเห็นสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของไทยมาจาก MU เป็นต้น