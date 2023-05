ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมวิทยานิพนธ์ เต้ย – อเล็กซ์ มุมานะสำเร็จจูงมือกันเรียนจบโท สาขาสิ่งแวดล้อมที่มหิดล หลังจากตอนที่ยังเป็นแฟนชวนกันไปเรียน

ปลื้มใจสุดๆ นางเอกสาว เต้ย จรินทร์พร โพสต์สุดยินดีภาพจบการศึกษาปริญญาโท พร้อมอดีตแฟนหนุ่ม ที่ตอนนี้ยังคงมีมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน อเล็กซ์ เรนเดล หลังตอนเป็นแฟนชวนกันไปเรียนต่อเพราะอยากเอาความรู้มาใช้กับค่ายสิ่งแวดล้อมที่ทั้งคู่ทำด้วยกัน ทั้งคู่เล่าว่าเกือบถอดใจหลายครั้ง แต่สุดท้ายมุมานะจนจบมาได้ โดย เต้ย ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง ส่วน อเล็กซ์ ทำเรื่องเยาวชนกับการปกป้องสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ ในที่สุด 5 ปี ก็ทำสำเร็จ

โดยสาวเต้ยโพสต์ภาพสุดปลาบปลื้มใจ พร้อมแคปชั่นว่า “Finally! We are graduated ได้ปริญญาใบที่ 2 (ป โท) กันทั้งคู่แล้วน้า สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมกับ THESIS ของเต้ยมากๆจริงๆนะคะ อาจารย์ทุกท่าน อ.คนางค์ เพื่อนๆและพี่ๆทุกคน ครูกตพี่หญิง พี่ๆที่ไปลงพื้นที่ กว่าจะทำ thesis จบมาได้ไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆ เต้ยทำเรื่องเต่ามะเฟือง ตอนนี้มีเรื่องน่ายินดีมากๆเกี่ยวกับเต่ามะเฟือง ‘ระดับประเทศ’ ของเราด้วย เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังอีกทีน้า”

ด้าน อเล็กซ์ ก็เข้ามาคอมเมนต์ติดตลกด้วยว่า “We did it! In 5 years 5555” ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆ ทั้ง แมท ภีรนีย์ , นุ่น วรนุช , โบว์ เมลดา , เป้ย ปานวาด , แต้ว ณฐพร เป็นต้น