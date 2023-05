ส่อรักร้าว? ชาวเน็ตแห่ส่อง ‘โอบ นิธิ’ เคลื่อนไหว โพสต์ภาพเศร้า

ชาวเน็ตแห่ส่องไอจีแอคหลุม ‘โอบ นิธิ’ แคปชั่นมาแบบนี้ ทำเอาแฟนคลับแห่ให้กำลังใจหนัก หลังเจอข่าวลือ คู่รักเสียงดีเลิกเงียบ มานานร่วมสัปดาห์

แม้ว่าจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัด สำหรับประเด็น #คู่รักเสียงดีแอบเลิกเงียบ ที่ทำให้ชาวเน็ตหลายคนพากันคาดเดา

พร้อมพุ่งเป้าไปที่พระเอกอย่าง “โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” กับแฟนสาว “มะปราง-อลิสา ขุนแขวง” ที่พักหลังทั้งคู่ไม่ค่อยมีภาพคู่ หรือสตอรี่อวดความหวานให้แฟนคลับได้ชมกันเลย ทำให้กระแสข่าวลือยิ่งตอกย้ำว่าจะใช่คู่นี้หรือไม่

ล่าสุดในอินสตาแกรม ‘@noprivate.anymore’ แอคเคานท์ที่แฟนคลับมักรู้กันดีว่า คือแอคเคานท์ที่หนุ่มโอบตั้งใจลงแค่ภาพเกี่ยวกับผลงานจากกล้องฟิล์มที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น

โดยมีชาวเน็ตตาดีไปเห็นว่ารูปภาพที่ถูกโพสต์ไปตั้งแต่ เมื่อวันที่ 21 เม.ษ. 66 ที่ผ่านมา อยู่ๆ ก็ถูกแก้ไขแคปชั่นว่า “What you did was wrong and you did it.” หรือที่แปลว่า “สิ่งที่คุณทำมันผิดและคุณยังทำมัน”



งานนี้ทำเอาแฟนคลับ และชาวเน็ตต่างเข้าไปส่งกำลังใจกันล้นหลาม ถึงแม้จะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว โพสต์ดังกล่าวจะสื่อความหมายอะไรกันแน่ แต่ทุกคนก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอ