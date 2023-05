เอ๊ะยังไง? โอบนิธิ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแคปชั่น สิ่งที่คุณทำมันผิดแต่ยังทำ

หลังจากที่คู่รัก โอบ โอบนิธิ และ มะปราง อลิสา ถูกโยงข่าวลือ คู่รักเสียงดีเลิกเงียบ เพราะไม่ค่อยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นเหมือนก่อน อีกทั้งโอบก็เพิ่งโพสต์ภาพตัวเองยิ้มและชู 2 นิ้ว พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองว่า “พี่โอบสู้ๆ นะ” โดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆ ให้กำลังใจมากมาย

ล่าสุด ในไอจี @noprivate.anymore ซึ่งเป็นไอจีรวมภาพถ่ายวิวจากกล้องฟิล์มของ โอบ โอบนิธิ และมีภาพหนึ่งที่โพสต์ไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา แต่จู่ๆมีการแก้ไขแคปชั่นว่า “What you did was wrong and you did it.” ซึ่งแปลว่า “สิ่งที่คุณทำมันผิด และคุณยังทำมัน” ทำเอาหลายคนสงสัยว่าแคปชั่นนี้หนุ่มโอบต้องการจะสื่อถึงอะไร แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเปิดใจเองดีกว่า