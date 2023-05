อิจฉาหนักมาก! อิงฟ้า โชว์ทิปเงินดอลลาร์กองเบ้อเริ่ม ชาวเน็ตแห่ซูม ตะลึงมีสร้อยทองอีก

ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 นอกจากงานอีเวนต์และพรีเซ็นเตอร์ที่รุมกระหน่ำแล้ว เจ้าตัวยังมีงานคอนเสิร์ตอีกนับไม่ถ้วน เรียกว่าปลุกกระแสความนิยมของเวทีการประกวด จนเกิดเป็นแฮชแท็ก #อิงฟ้ามหาชน กันเลยทีเดียว

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สาวอิงฟ้า เดินทางได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับคู่จิ้นสุดน่ารัก ชาล็อต ออสติน เจ้าของตำแหน่งรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2022 หลังทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ ที่ต่างประเทศไม่ไหว

ล่าสุด สาวอิงฟ้า ได้ลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพกองเงินสกุลดอลลาร์กองโต พร้อมข้อความกำกับว่า “OMG!! Thank you so much guys” ทำเอาชาวเน็ตพากันแห่ซูมด้วยความอิจฉา ก่อนจะตะลึงอีกเมื่อเห็นว่ามีสร้อยทองอีกหลายเส้นวางอยู่บนกองเงินนั้นด้วย

ขอบคุณภาพ : fa_engfa8