สวยอมตะ บุ๋ม ตรีรัก นางแบบและนักร้องสุดเซ็กซี่ เปิดใจตื่นเต้นเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับพ้องเพื่อนในรอบ 30 ปี ใน THE TIME MACHINE CONCERT

หากย้อนกลับไปประมาณกว่า 30 ปีที่แล้ว นางแบบ และนักร้องสุดเซ็กซี่ต้องยกให้กับ “บุ๋ม ตรีรัก รักการดี” เจ้าของเพลงสุดฮิต “มีแฟนหรือยังจ๊ะ” ในอัลบั้ม Moddy ตรีรัก ที่เรียกเสียงฮือฮาสุดๆ กับแฟชั่นกางเกงรัดติ้ว สั้นเต่อ ใส่เสื้อแหวกอก เอวลอย ซึ่งยุคสมัยนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ปัจจุบันแม้ บุ๋ม ตรีรัก จะย่างเข้าเลขห้าแล้ว แต่ก็ยังดูแลรักษารูปร่างได้เป็นอย่างดี และยังคงความเซ็กซี่ไม่มีเปลี่ยน

ล่าสุด บุ๋ม ตรีรัก เตรียมพาทุกคนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปในยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยอีกครั้ง ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ “มาม่า presents THE TIME MACHINE CONCERT” #โตมากับทุกค่ายเพลง กับการรวมตัวของ 31 ศิลปินคุณภาพ จาก 6 ค่ายเพลงดังแห่งยุค 80-90 เรียกได้ว่ารวมศิลปินระดับตำนานมาสร้างโชว์ใหม่บนเวทีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น “ค่ายรถไฟดนตรี”สาวสาวสาว, ประวิทย์ ฟรีเบิร์ด, เอ๋ พัณนิดา / “ค่ายนิธิทัศน์ โปรโมชั่น” ตู้ ดิเรก, ติ๊ก ชิโร่, แซม ยุรนันท์, อลิศ คริสตัน / “ค่ายครีเอเทีย อาร์ตทีส” ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, อุ้ย รวิวรรณ , อ้อย กะท้อน / “ค่าย GRAMMY” นกแล,ชรัส เฟื่องอารมย์, กบ ทรงสิทธิ์, ดา อินคา / “ค่ายคีตา” ฝันดีฝันเด่น, ฮันนี่ ภัสสร, บุ๋ม ตรีรัก, ที-สเกิ๊ต, เอ้ ชุติมา, ยุ้ย ปัทมวรรณ และ ค่าย Oh! My God” ปุ๊ อัญชลี ที่มาพร้อมกับเพลงฮิตเพลงเพราะ ท่าเต้นสุดจ๊าบในตำนาน ที่ยังคงเป็นภาพจำในหัวใจของรุ่นเรา

โดย บุ๋ม ตรีรัก ได้กล่าวว่า “ ตั้งแต่ที่บุ๋มออกจากวงการไปอยู่อเมริกาตอนนั้นก็ 32 ตอนนี้เพิ่งกลับมา 57 ไม่เคยร้องอีกเลย ยอมรับว่าตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับพี่น้องพ้องเพื่อนใน THE TIME MACHINE CONCERT มากๆ ส่วนความตื่นตาตื่นใจจะมีอะไรบ้างนั้น บุ๋ม ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรบ้าง จะได้เห็น บุ๋ม ใส่ชุดคอนเสิร์ตแบบไหนขึ้นคอนเสิร์ต อันนี้ก็ต้องสไตล์ Moddy ตรีรัก อยู่แล้วนะคะ แต่เดี๋ยวกำลังคุยกับทางทีมเสื้อผ้าอีกครั้ง ว่าเขามองรูปร่างเราอย่างไรบ้างในตอนนี้ว่าจะโชว์ตรงไหนได้บ้าง (ยิ้ม) จะใส่สั้นได้แค่คืบแค่ไหนในสไตล์ Moddy ตรีรัก

ด้วยวัยแบบเราในตอนนี้ ถ้าอยากรู้ก็ต้องมางานคอนเสิร์ตนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่บอกให้ทุกคนทราบได้ตอนนี้คือว่าคอนเสิร์ตนี้ทุกคนจะมีความสุข จะมีความประทับใจอย่างแน่นอน ซึ่งยากนะคะที่คุณจะหาช่วงเวลานั้นมาอยู่ร่วมกันกับพวกเราทุกคนได้บนเวที ศิลปินในฝันของคุณในอดีต ทุกคนเต็มที่อยากมามอบความสุขให้ทุกคนเหมือนในอดีตที่เคยให้กันตอนสมัยเราวัยรุ่น เราอยากจะชวนทุกคนมาอยู่ในโลกวันเก่าๆ ในช่วงวัยรุ่น มาย้อนวัยกัน ให้คุณชวนลูกๆ ของคุณมา ให้มาเห็นว่านี่ยุคของพ่อแม่นะ นี่ศิลปินของพ่อแม่นะ พ่อแม่ร้องและเต้นได้หมดเลยนะเพลงพวกนี้

มาร่วมนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลา กลับไปในยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทย กันอีกครั้งในปีนี้ สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้ได้ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 โดยรอบวันเสาร์เปิดแสดงเวลา 19.00 น. และ รอบวันอาทิตย์ 17.00 น. ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

ขายบัตรคอนเสิร์ตแล้ววันนี้ ที่ THAITICKETMAJOR ทุกช่องทาง หรือ เข้าไปซื้อได้ที่เว็ปไซด์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/mama-presents-the-time-machine-concert-2023.html บัตรราคา 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 และ 2,000 บาท มาร่วมย้อนเวลากลับไปหายุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยด้วยกัน