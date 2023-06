คิตตี้ ภรรยา เอส กันพงศ์ โพสต์ภาพจับมือสามี แนบข้อความบีบหัวใจ ชาวเน็ตส่งกำลังใจแน่น

หลังจากที่ คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาพระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ ออกมาแจ้งข่าวดีของสามี ว่าได้ย้ายจากห้องไอซียูออกมาพักฟื้นรักษาตัวที่ห้องปกติ แต่กลับมีข่าวลือแพร่ออกไปว่า เอส ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ทำให้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงความจริงว่า สามียังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดิม และหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ล่าสุดวันที่ 4 มิ.ย. คิตตี้ ได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยโพสต์ภาพมือตัวเองและมือ น้องวาเลนติน่า ลูกสาว จับมือ เอส กันตพงศ์ พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “We walk with you! The road may be difficult and long but we will be strong with you 🙏❤️@s_kantapong” ซึ่งแปลได้ว่า เราจะเดินไปกับคุณ หนทางอาจจะยากและยาวไกล แต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณ”

ท่ามกลางแฟนๆ ที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม อาทิ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ พวกเราพร้อมสู้ไปกับพวกคุณ, ขอร่วมส่งกำลังใจให้ดีขึ้นในทุกวันนะคะ รอคุณเอสกลับมาแสดงและเป็นพิธีกรให้ได้รับชมอีกนะคะ, ขอคุณพระคุ้มครองให้คุณเอสหายป่วยเร็วๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ, พวกเรารอคุณเอสกลับมานะ รีบตื่นนะเอสคนที่รักคุณรออยู่ เป็นต้น

ขอบคุณภาพ IG : thekittyway