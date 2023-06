ครบรอบแต่ง 9 ปี เอมี่-ซี สุดประทับใจ รักกัน-ตีกัน ทุกวันและตลอดไป

ครบรอบแต่ง 9 ปี / เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ต้องยอมรับว่า ตอนนี้จะทำอะไรก็เรียกเสียงฮาจากแฟนๆ ได้ตลอดเวลา สำหรับ พิธีกรหนุ่ม ซี ศิวัฒน์ กับภรรยาสุดที่รัก เอมี่ กลิ่นประทุม เพราะอย่างล่าสุดก็เพิ่งรวบรวมความกล้า โพสต์ขอเงินรายวันเพิ่มจากภรรยา จากที่เคยได้วันละ 500 บาท เป็นวันละ 1,000 บาท สร้างความขบขันให้กับแฟนๆ อย่างมาก

แต่ล่าสุดนี้ (9 มิ.ย. 66) งดฮา 1 วัน เข้าโหมดหวาน เมื่อฝ่ายชาย โพสต์ข้อความซึ่ง ผ่านไอจีวส่วนตัวว่า “Here’s to another love-filled year together. Happy anniversary นะคะแมนนี่ ครบรอบ 9 ปีที่แต่งกันมา แป๊ปๆ เราอยู่กันมา 18 ปี แล้วนะลูก รักกันตีกันทุกวัน มาแบบไม่เบื่อไม่พักกันเลย😆 ให้เรารักกันไปนานๆ แบบนี้นะลูก เลิฟยู❤️ #ซีเอมี่9ปีanniversary

ด้าน เอมี่ ภรรยา ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบรับว่า “ประดับภรรยาด้วยเพชร 😂😂😂 thank you naka”

งานนี้มีเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันจำนวนมาก อาทิ “เเป๊ปๆ อยู่ร่วมฉลองด้วยกันมา 9 ปี เเล้วนะคะ 555 จะขออยู่ร่วมฉลองอย่างนี้ตลอดไป รักทั้งสองคนเลยนะครับ ❤️😂” , “น่าร้าาาคคค Happy Aniversay นะค้าาา” , “น่ารัก 😍😍😍❤️❤️❤️”