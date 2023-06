พระเอกดังแห่งยุค ‘ซงจุงกิ’ ประกาศข่าวดีกับแฟน ๆ เผย ลูกชายคลอดแล้วเมื่อวานนี้ (14 มิ.ย.) แข็งแรงดีทั้งแม่และลูก ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุน

สำนักข่าว soompi ได้รายงานข่าวที่น่ายินดีของพระเอกซุป’ตาร์ชื่อดัง ‘ซงจุงกิ’ เมื่อ High Zium Studio บริษัทต้นสังกัดของเขาได้ประกาศว่า “ลูกชายของซงจุงกิคลอดเรียบร้อยแล้ว”

โดยนักแสดงหนุ่ม ซงจุงกิ ได้โพสต์ข้อความจดหมายถึงแฟน ๆ พร้อมรูปถ่ายคู่กับนิ้วมือของลูกชายตัวน้อยของเขา บางช่วงของจดหมายเขากล่าวว่า

“สวัสดีครับ นี่จุงกิเอง ผมอยากรู้ว่าพวกคุณทุกคนเป็นไงบ้าง วันนี้ผมมาที่นี่เพื่อทักทาย เพราะผมมีข่าวอีกชิ้นหนึ่งที่รู้สึกเหมือนความฝันและอยากจะบอกคุณเป็นคนแรก ตอนนี้ผมอยู่ที่อิตาลี”

“ในโรมบ้านเกิดของภรรยาผม เราบังเอิญได้ต้อนรับลูกชายของเรา ทั้งทารกและแม่มีสุขภาพที่ดี ผมมีความสุขมาก ลูกชายเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด ความฝันสูงสุดในชีวิตของเราคือการมีครอบครัวที่มีความสุข ผมคิดว่าต้องขอบคุณผู้คนมากมายที่ให้การสนับสนุนเรา ขอบคุณครับ”

อนึ่งลูกชายของ ซงจุงกิ คลอดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา และ ซงจุงกิ เพิ่งถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง My Name Is Loh Kiwan เสร็จแล้วในฮังการี และเพิ่งเข้าร่วมชิงรางวัลในคานส์ ครั้งที่ 76 กับภาพยนตร์เรื่อง Hopeless

สำหรับ เคธี่ และ ซงจุงกิ ทั้งคู่ประกาศเดทอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2022 ก่อนจะประกาศแต่งงานพร้อมข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ในช่วงต้นปี 2023

ที่มา: soompi