แห่ส่งกำลังใจ ณิชา โพสต์จอดำ Resetting แห่ส่องรูปคู่ โตโน่ ทันที

เกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาว แห่ส่งกำลังใจ ณิชา ณัฏฐณิชา โพสต์จอดำ Resetting แฟนๆเป็นห่วงแห่ส่องรูปคู่ โตโน่ ทันที

วันที่ 19 มิ.ย.66 เมื่อคืนที่ผ่านมา โพสต์ล่าสุดของนางเอกสาว ณิชา ณัฏฐณิชา ทำแฟนๆแห่เป็นห่วงขึ้นมาเลย โดยสาวณิชา โพสต์กลางไอจีส่วนตัวเป็นภาพจอดำ พร้อมคำว่า “Resetting” ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆแห่เป็นห่วง

โดยนอกจากแฟนคลับจะส่งหัวใจให้รัวๆ ยังเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น และห่วงเรื่องมีปัญหาความรักกับ โตโน่ ภาคิน หวานใจหรือไม่ แห่คอมเมนต์รัวๆ อาทิ What happened? , Breakup up? She doesn’t have any more couple photos with Tono , เป็นอะไรเปล่า เป็นต้น

ขณะที่มีคนเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับปัญหาความรักหรือไม่ เมื่อไปไล่ดูรูปคู่กับหวานใจ โตโน่ พบว่ายังอยู่ปกติ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาว เป็นที่คาดเดาไปต่างๆ นานา ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวเองเองจะดีกว่า