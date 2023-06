มาแล้ว แพทริเซีย เปิดภาพลูกสาวน่าเอ็นดู คุณพ่อตั้งชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่

คุณแม่ป้ายแดง เปิดภาพแรกพ่อแม่ลูก แพทริเซีย เปิดภาพลูกสาวคนแรก น่าเอ็นดูเผยชื่อสุดน่ารักคล้องจองคุณแม่

วันนี้ที่รอคอยหลังอุ้มท้องใหญ่คลอดแล้ว วันที่ 19 มิ.ย.66 นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด โพสต์ภาพครอบครัว พ่อแม่พร้อมลูกสาว แคปชั่นต้อนรับทายาทตัวน้อยว่า

“Welcome to the world, Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 weeks + 2 days we are so grateful to hold you healthily in our arms. น้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนน ปะป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี๊เลย หนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัม แล้วตอนนี้หนูกินเก่ง นอนเก่งสุดๆเลยค่ะ”

ท่ามกลางคนบันเทิงแห่ยินดีกันลั่นโพสต์ อาทิ คิมเบอร์ลี่ , นก จริยา , เนย โชติกา , แต้ว ณฐพร , แอน ทองประสม , วุ้นเส้น วิริฒิพา เป็นต้น รวมทั้งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก สุดเอ็นดู น้องเอลิเซีย