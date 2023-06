หล่อกุมใจ! หลัวอวิ๋นซี พระเอกหนุ่มจากซีรีส์จันทราอัสดง ทำอั้ม-ต้นหอม อดหลับอดนอน ลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้

หลังจากซีรีส์จันทราอัสดง (Till The End of The Moon) ออกมาฉายตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้ามากฝีมือจากแดนมังกรอย่าง ‘หลัวอวิ๋นซี‘ และ ‘ไป๋ลู่‘คว้าใจหนุ่มสาวไทยอย่างล้นหลาม พากันถือกระดาษทิชชู่ดูซีรีส์ต่อเนื่องกันยันหว่างเลยทีเดียว

โดยซีรีส์นี้สร้างจากนวนิยายแนวเทพเซียน โรแมนซ์ แฟนตาซีเรื่อง Black Moonlight Holds the BE Script เป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างเทพธิดาและพญามาร 3 ชาติภพ ที่ถูกส่งมาจากอนาคตกลับมายังอดีต เพื่อเปลี่ยนหัวใจของว่าที่จอมมาร ก่อนที่โลกจะถึงคราวอวสานในภายภาคหน้า

ด้วยความครบรสทั้งสนุก หวานซึ้งกินใจ และแอบมีความปวดตับปวดไตเล็ก ๆ ไม่ว่าใครจะเปิดดูก็ต้องติดกันงอมแงม ดูรวดเดียว 40 ตอน ดังสาวต้นหอม ศกุนตลาที่ได้เริ่มดูซีรีส์ดังกล่าวจนติดหนัก ถึงกับออกมาโพสต์ข้อความว่า “จันทราอัสดง ทำชีวิต-กูพังมาก นอนตี 5 ข้าวปลาไม่กิน ลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้ตามอั้ม เรียบโร้ยยยย 5555 #ร่างกายไม่พร้อมอย่าเปิดดูเด็ดขาด #ดูแค่นิดเดียวไม่มีอยู่จริง”

ถึงกับบอกเพื่อน ๆ ว่าจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะดูจบ พร้อมแท็กไปยังสาวอั้ม ที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่า เข้าวงการซีรีส์จีนมานานแล้ว ดูจนปวดหลัง ชอบดูแนวกำลังภายในเทพเซียน ลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้ “โทรบอกเพื่อนสนิทว่า คนนี้หล่อมาก นอนก็เพ้อ ตื่นก็เพ้อ ทำอะไรก็เพ้อ ตอนนี้ประทับใจผู้ชายเชื้อสายจีน ตอนนี้ยังจีนอยู่ค่ะ แล้วลงไม่ได้เลย” งานนี้ ทำชาวเน็ตแซวยับเลยทีเดียว ยินดีต้อนรับสู่กำแพงเมืองจีน

เราจะขอเปิดวาร์ปหนุ่มหล่อไม่ปราณีใคร หลัวอวิ๋นซี ที่กำลังกุมหัวใจสาวอั้ม สาวต้นหอม และสาวไทยหลาย ๆ คนหลงรักจนหัวปักหัวปำ โดยหลัวอวิ๋นซี มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ลีโอ เกิดวันที่ 28 ก.ค. 1988 ปัจจุบันอายุ 34 ปีย่างเข้า 35 ปี มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

จบการศึกษา Shanghai Theater Academy เอกสาขาบัลเล่ต์ มีผลงานการแสดงครั้งแรกในปีค.ศ. 2012 ซึ่งฝากผลงานทั้งซีรีส์และภาพยนตร์หลากหลายเรื่อง เช่น

จันทราอัสดง (Till the End of the Moon)

มธุรสหวานล้ำกลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love)

ครึ่งทางรัก (Love is Sweet)

เกมรักซ่อนกลลวง (Lie to Love)

ไฟผลาญจันทร์ (And The Winner is Love)

แสงประกายแห่งหัวใจ (Light Chaser Rescue)

รวมถึงมีผลงานเพลงมากมาย ทั้งนี้สามารถติดตามหลัวอวิ๋นซีทาง weibo : 罗云熙Leo หรืออินสตาแกรม am.leo