นักแสดงหน้าใหม่ ปิ๊ก-เฟรญ่า 2 ลูกไม้หล่นใต้ต้นของ 2 ดาราดัง ฉายแววเด่น

นักแสดงหน้าใหม่ – ควันหลงงาน “MAYA TV AWARDS 2023 : มายามหาชน” เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (23 มิ.ย.) ณ ห้อง CDC Ballroom ที่เรียกว่าออร่าจับมาแต่ไกล ตั้งแต่ต้นพรมแดง ยันท้ายสุดขอบพรมแดงในงานก็ว่าได้ หลังสองนักแสดงหน้าใหม่ของวงการบันเทิงอย่าง ปิ๊ก-ศุภวิทย์ วิจิตรานนท์ และ เฟรญ่า-วรานิธ นิทธนิธิภัทร แห่งค่ายกองทัพอาร์ตติส ของสองผู้จัดฯ เขตต์ ฐานทัพ และ แนท ทักษญา ได้เผยตัวในช่วงเดินพรมแดง

ทั้ง ปิ๊ก ศุภวิทย์ และ เฟรญ่า วรานิธ ถือเป็น “ลูกไม้หล่นใต้ต้น” ของวงการบันเทิง เพราะทั้งคู่เป็นทายาทของนักแสดงชื่อดัง โดย หนุ่มปิ๊ก เป็นลูกชายสุดหล่อของนักแสดงมากฝีมือ บิ๊ก-ศรุต วิจิตรานนท์ ด้านสาวสวย เฟรญ่า เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกชื่อดัง ลูกษอน ธนาภรณ์ จิตต์จารึก (รัตนเสน) ซึ่งทั้งคู่ตบเท้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยช่วงเดินพรมแดงในงาน “MAYA TV AWARDS 2023 : มายามหาชน” สองผู้จัด เขตต์ ฐานทัพ และ แนท ทักษญา แห่งค่ายกองทัพอาร์ตติส ได้เดินมาพร้อมกับ 4 นักแสดงในสังกัด ได้แก่ เจ้านาย-จิรภัส สอดแจ่ม ที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่อง “เพราะเธอคือรักแรก” ทางช่องจีเอ็มเอ็มทีวี กับ “Find Yourself หารักด้วยใจเธอ”, ปลายฟ้า-เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี ที่มีผลงานซีรีส์ที่เพิ่งจบไป “LOVE ME AGAIN อีกครั้งฉันรักเธอ” และกำลังจะมีผลงานเรื่อง “เพราะเธอคือรักแรก” รวมทั้ง หนุ่มปิ๊ก ที่กำลังจะมีผลงานการแสดงในซีรีส์ “เพราะเธอคือรักแรก” และ “Two Worlds โลกสองใบ ใจดวงเดียว” กับ สาวเฟรญ่า ที่ก็มีผลงานการแสดงในซีรีส์ “เพราะเธอคือรักแรก” เช่นกัน ซึ่งช่วงที่เดินเข้างานนั้นเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮือฮาจากแฟนคลับ รวมทั้งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หนุ่มปิ๊ก ศุภวิทย์ ลูกชายใต้ต้นของ บิ๊ก ศรุต เผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมเดินพรมแดงว่า “เป็นครั้งแรกของผมกับงานเดินพรมแดง ตอนเดินผมนึกถึงคุณพ่อครับ ก็คิดว่า อ๋อ…ความรู้สึกการเดินพรมแดงมันเป็นแบบนี้นี่เอง ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณพี่เขตต์ พี่แนทที่ให้โอกาสผมเข้ามาตรงนี้ครับ ผมรู้สึกว่ามันเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่ผมต้องเรียนรู้ รู้สึกเลยว่ามันท้าทาย และผมก็ต้องทำให้ดีที่สุด”

ปิ๊กกล่าวต่อว่า “ตอนนี้ผมก็กำลังมีผลงานเรื่อง เพราะเธอคือรักแรก ทางจีเอ็มเอ็มทีวี และ Two Worlds โลกสองใบ ใจดวงเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้เรียนการแสดง เรียนเวิร์คช็อปที่พี่เขตต์ พี่แนท เตรียมมาให้ครับ ก็สัญญาว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุด ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ”

ด้าน สาวเฟรญ่า สาวน้อยหน้าใสและพูดเก่ง ลูกสาวของ ลูกษอน ธนาภรณ์ ก็เผยถึงความรู้สึกในการเดินพรมแดงครั้งแรกว่า “ตื่นเต้นค่ะ ครั้งแรกเลย คนเยอะมาก ก็บอกกตัวเองว่าเราต้องทำให้ดีนะ เพราะเรากำลังเดินตามผู้ใหญ่ ตามนักแสดงรุ่นพี่ที่เก่งมากๆ อย่าง พี่เขตต์ ก็มองข้างหน้าตลอด มีพี่ปิ๊ก และเพื่อนๆ ในค่ายด้วย ก็รู้สึกตื่นเต้นปนกับความอบอุ่น รู้สึกดีมากๆ เลยค่ะ ตอนนี้เฟรก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง เพราะเธอคือรักแรก ทางจีเอ็มเอ็มทีวี ค่ะ เรื่องการแสดง คุณแม่ก็ช่วยแนะนำตลอดนะคะ แต่ก็ปล่อยให้เฟรทำงานอย่างเต็มที่ เพราะเฟรก็อยากเข้ามาทำงานตรงนี้ อยากเป็นนักแสดงที่ดีและประสบความสำเร็จเหมือนคุณแม่ค่ะ”

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ หนุ่มปิ๊ก และ สาวเฟรญ่า สองลูกไม้ใต้ต้นได้เดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มภาคภูมิด้วยจ้า