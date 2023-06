กึ้ง เฉลิมชัย เล่นใหญ่ปั้น เลดี้ปราง ดึง3นักแสดง เบสท์-ก้อย-ปิ่น ถ่ายทอด นิทานความรัก

วันที่ 28 มิ.ย ผู้บริหารมืออาชีพ กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ บิ๊กบอส 411 Entertainment (โฟร์วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) จัดงาน 4NOVEMBER 1ST PREMIER ONCE UPON A TIME WITH LADIIPRANG ณ PARAGON CINEPLEX SCREEN X THEATRE ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

แถลงข่าวเปิดตัวศิลปินเบอร์แรก LADIIPRANG (เลดี้ปราง) หรือ ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล พร้อมกับโชว์สเตจสดๆ ครั้งแรกของเลดี้ปราง กับซิงเกิลแรก นิทานความรัก ในฐานะศิลปินเต็มตัว พร้อมกันนี้ ยังเปิดเอ็มวีให้ชมก่อนปล่อยทาง official ซึ้งว้าวสุดๆ เพราะดึงเอา3นักแสดงที่มีกระแสเรื่องความรักอย่าง เบสท์ รักษ์วนีย์, ก้อย อรัชพร, ปิ่น เก็จมณี มาร่วมแสดง

ทำไมถึงเลือกเลดี้ปรางเป็นศิลปินเบอร์แรกของ 4November Entertainment ?

กึ้ง: “คือตามที่เราบอกไปว่าขอสามอย่างคือหนึ่งมีทัศนคติที่ดี สองมีฝันที่ยิ่งใหญ่ และสามมีความยึดมั่นที่อยากจะทำงานอย่างเต็มที่และไม่ย่อท้อ ซึ่งปรางมีทั้งหมดสามอย่าง ผมเห็นเขาครั้งแรกที่เขาไปออกรายการนึง คือเสียงของเขาดีและท่าทางตอนร้องมีความเป็นศิลปิน”

ได้ยินบอสพูดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง?

ปราง: “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูรอฟังคำนี้แหละค่ะ (หัวเราะ)”

เห็นบนเวทีเราเหมือนจะร้องไห้ตลอด?

ปราง: “ใช่ค่ะ หนูดีใจ สองสามวันที่ผ่านมาใครมายินดีกับหนูเป็นพิเศษหนูร้องไห้ใส่หมดเลย คือมันเป็นความฝันที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมันค่อนข้างที่จะไกลตัวสำหรับหนู แล้วหนูก็ไม่เคยหยุดที่จะฝันและไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าฝันมันจะเป็นจริงขึ้นมา แล้วพอมันมีคนมาช่วยเติมเต็ม คือมันมาถึงแล้ว แล้ววันแรกที่เพลงออกหนูร้องไห้จนถึงตีสอง แล้วพอมาเข้าออฟฟิศมาซ้อมร้องเพลงเพื่องานนี้ ทุกคนก็ทักเลยว่า ปรางไปทำอะไรมา ตาบวมมาก คือมันเป็นความดีใจ ไม่ได้เศร้าไม่ได้อินเนื้อเพลงนะคะ คือก็ตื้นตันและรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเส้นทางนี้”

เห็นว่าตกลงเซ็นสัญญาภายใน 10 นาที?

ปราง: “10 นาทีจริงๆ ค่ะ พี่กึ้งถามว่าตกลงจะเป็นไหมนักร้อง หนูจำคำนี้ได้เลยเป็นค่ะ ก็ตอบ เป็นค่ะ(หัวเราะ)”

แล้วตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องแต่งเพลงเองด้วยรู้สึกยังไงบ้าง?

ปราง: “ก็เครียดค่ะ ตอนแรกคิดว่าล้อเล่นก่อน เพราะว่าถ้าไม่แต่ง ก็สงสัยว่าจะไม่ได้ร้อง ทุกอย่างนิ่งไม่เดิน ก็เลยลองหยิบกระดาษปากกามาเขียนดู แล้วเขียนวันเดียวเสร็จค่ะ”

กึ้ง: “ไม่ต้องแก้อะไรเลยครับ จริงๆ ดนตรีนี้เรามีมาปีนึงแล้วเราก็ยังหาเนื้อเพลงไม่ได้ แล้วพอเราลองเปิดให้น้องเขาฟังก็ลองให้เขาแต่ง แล้วพอส่งมาฟังแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลย”

เห็นว่าแต่งจากชีวิตจริง?

ปราง: “คือเรียกว่าเป็นความรู้สึกมากกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่สเตเบิ้ลสำหรับหนูแล้ว รู้สึกว่ามันรวบรวมความคิดทุกอย่างได้แล้ว เราก็มองย้อนกลับไปว่าชีวิตของเราที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็เลยคิดว่าความรักที่ผ่านมามันสวยงามมาก ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ยังอยู่ในใจเราเสมอ ก็เลยได้คำว่านิทานขึ้นมา ก็แต่งมาเรื่อยๆ เป็นนิทานความรัก คือระหว่างทางที่ผ่านมาปีนึงตั้งแต่ที่รู้ว่าจะได้เป็นศิลปินเราก็เรียนร้องเพลงมาโดยตลอด พัฒนาตัวเองมาโดยตลอด คือตอนที่มีคลิปไวรัลหน้าสวยอ่ะ คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียนร้องเพลง ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ารู้สึกยังไงก็ร้องออกมาแบบนั้น”

ต้องมีการปรับจากภาพนักแสดงมาเป็นศิลปินยังไงบ้าง?

กึ้ง: “ผมว่าปรางเขามีความเป็นเป็นศิลปิน เพราะว่าผมได้เห็นตอนที่เขาร้องเพลงท่าทางของเขา เขามีความเป็นศิลปิน เขาแต่งเพลงขึ้นมา ผมฟังผมก็รู้สึกว่าเพลงเขามีความรู้สึก ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมอยากให้ทุกคนฟัง แต่ผมแนะนำว่าคนที่อกหักก็อย่าเพิ่งฟังตอนกลางคืนคนเดียว อันนี้เป็นคำเตือนอย่างนึง ผมฟังก็จะรู้สึกตามไปด้วย ผมก็มองกลับย้อนไปกับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา จริงๆ มันก็คือความสวยงาม”

เพลงก็ว่าเพราะแล้ว ความพีคคือที่เอ็มวี เซอร์ไพรส์มาก (เบสท์ รักษ์วนีย์, ก้อย อรัชพร, ปิ่น เก็จมณี) นักแสดงมีการคัดเลือกยังไง?

กึ้ง: “คือจริงๆ เอ็มวีเพลงนี้ถ้าเกิดมองลึกๆ จริงๆ มันจะเป็นกำลังใจ เราอยากจะตีความออกมาคือมันมีหลายนักแสดง แล้วแต่ละคนก็จะมีอายุที่ต่างกัน ก็จะถ่ายทอดในหลายด้านของเรื่องราวความรัก ก็อยากจะให้ลองติดตามดู”

แต่ละคนมีเกณฑ์การเลือกจากอะไร?

กึ้ง: “ผมคงไม่ต้องตอบ (หัวเราะ) ผมเลือกตามพี่สื่อมวลชน”

อย่างพี่ปิ่นไปชักชวนมาได้ยังไง?

ปราง: “พี่ปิ่นน่ารักมาก ก็คือตอนไปติดต่อพี่ปิ่นบอกให้มาเล่นเอ็มวีก็บอกเขาว่าหนูส่งเพลงให้พี่ฟังไม่ได้จริงๆ ค่ะ แต่ว่าพี่ปิ่นก็บอกว่าไม่เป็นไร พี่มาเล่นให้ พี่เชื่อใจ คือน่ารักมากวันนี้ไม่ได้มาเขาอยู่ต่างจังหวัด”

คาดหวังยังไง?

ปราง: “คือจริงๆ ตอนนี้หนูมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น หนูทำทุกอย่าง หนูใส่ไปอย่างเต็มที่ และทุกคนร่วมมือร่วมใจให้มันออกมาเป็นเพลงนี้ได้ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากความฝันเอาไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนด้วย สุดท้ายมันจะเป็นยังไง แต่หนูก็เชื่อว่าเราทำดีที่สุดแล้ว”

คนก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องราวความรักครั้งเก่าของเรา?

ปราง: “หนูก็เข้าใจได้ เพราะว่าหนูมีความรักครั้งเดียวไงในชีวิต ไม่เป็นไรค่ะ สุดท้ายแล้วเพราะว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเศร้า มันเป็นเพลงที่เข้าใจความรัก”

รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ความฝันของเรามันก็มาเป็นจริงแล้ว?

ปราง: “ก็ดีใจค่ะ แล้วก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็อยากจะมีซิงเกิลสองสามต่อไปเรื่อยๆ นะคะ”

กึ้ง: “เหมือนมัดมือชก(หัวเราะ)