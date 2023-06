แห่ส่งกำลังใจ สุนารี โพสต์อาลัยพี่สาวเสียชีวิต ช็อกอีกตัดพ้อเลิกราสามีที่รักหรือไม่

เกิดอะไรขึ้นโพสต์ช็อก พระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอ แห่ส่งกำลังใจ สุนารี ราชสีมา โพสต์อาลัยพี่สาวเสียชีวิต ช็อกอีกตัดพ้อเลิกราสามีที่รักหรือไม่

วันที่ 29 มิ.ย.66 ลูกทุ่งดัง สุนารี ราชสีมา ได้ออกมาโพสต์ข่าวเศร้าการสูญเสียพี่สาวที่รัก โดยนักร้องดังโพสต์ภาพพี่สาวเป็นรูปขาวดำพร้อมข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า “ถึงเวลากลับสวรรค์แล้วเน๊าะพี่ ขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอด จริงๆพี่ต้องมีอายุยืนยาวมากกว่านี้ แต่พี่ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลน้องๆ10กว่าคน เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะ รักพี่เทียมเสมอ”

โดยมีทั้งคนบันเทิง อย่าง โน้ต เชิญยิ้ม , บุ๋ม ปนัดดา , ภารดี เป็นต้น และแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ลูกทุ่งคนดังจำนวนมาก

ทั้งนี้ที่ช็อกไปอีกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์สตอรี่ข้อความว่า “Hasn’t God punished me enough? I lost my beloved husband. You also took another life of my sister. What else do you want from me?” (พระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอ? ฉันสูญเสียสามีที่รัก คุณยังเอาชีวิตพี่สาวของฉันไปอีกคน คุณต้องการอะไรจากฉันอีก) และอิโมจิสุดเศร้ารัวๆจนสร้างความสงสัยให้หลายคนว่าลูกทุ่งดัง สุนารี เลิกรากับ วาวเตอร์ สามีฝรั่งแล้วหรือไม่