ลูกสาว หนิง-จิน โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า กองเชียร์ลุ้นคืนดีอีกรอบ

ยังคงปัญหาภายในครอบครัวที่ยังเคลียร์ไม่จบ สำหรับครอบครัวของ “หนิง ปณิตา” และ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ที่ตอนนี้ถึงขั้นที่ หนิงฟ้องมือที่สามแล้ว

แต่ล่าสุด ในไอจีของลูกสาว น้องณิริน ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก พร้อมข้อความว่า Thank you mom,dad,auntie rarin,uncle and grandma love you all for supporting me ❤️❤️❤️(ขอบคุณแม่ พ่อ ป้าระริน ลุงและยาย รักทุกคนนะคะที่สนับสนุนหนู) ทำเอากองเชียร์ที่อยากให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม ต่างดีใจ และมีคอมเมนต์ส่งหัวใจให้เพียบ เพราะต่างก็ปลื้มปริ่มหลังเห็นภาพนี้