ได้กลิ่นดราม่าคละคลุ้งกันมาแต่ไกลเลยทีเดียว “อชิ” จัดปาร์ตี้ทานข้าว พร้อมครอบครัวสุดอบอุ่น งานนี้คนแห่โฟกัส ข้อความบน Back Drop – ไร้เงาสาวมิย่าร่วม

ท่ามกลางความสงสัย และให้ความสนใจในสังคม กับความสัมพันธ์ของคู่รัก ‘น้องอชิ -อชิรวัตติ์ มัสยวาณิช’ ลูกชายของแม่ ‘โบ ชญาดา’ และพ่อ ‘ฟลุค เกริกพล’ กับลูกสาว ‘พีท ทองเจือ’ อย่าง ‘น้องมิย่า – พิชชา ทองเจือ’ ที่ดูเหมือนว่าจะจบลงอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่



ล่าสุดทางด้าน แม่โบ ชญาดา ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะนั่งทานอาหารกับครอบครัว แบบพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่น ซึ่งก็ยังคงเห็นแววตาที่แอบดูเศร้าๆ ของลูกชาย



งานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไป แฟนๆ กลับโฟกัสผิดจุดกันเป็นแถว คงจะหนีไม่พ้นฉากหลังของ Back Drop ที่เขียนข้อความไว้ว่า ‘Miya’sweet 17’ ส่งให้แฟน ๆ ได้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้มากมาย พร้อมจับจ้องหนักมาก หลังไร้เงาหวานใจสาวที่จัดปาร์ตี้ด้วย





“แปลกใจนิดนึง ทำไมแบคดรอปด้านหลังช่วงนึงเห็นหัวใจสีชมพู และมีคำว่า Miya’sweet 17 ล่ะคะแม่ whatever happened ยังคงรักและเอ็นดูน้องทั้งสอง รวมถึงเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองครอบครัวนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและทั้งสองครอบครัวผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ sending love to all of you”

“คล้ายจัดวันเกิดให้น้องมิย่าไหมคะ แล้วน้องมิย่าอาจจะไม่ได้มา สงสารน้องอชิ”

ต่อมา ‘นาตาลี เจียรวนนท์’ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แท็กตรงถึง อชิ อีกด้วยว่า “ถึงแม้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจแต่เราตั้งใจดีและทำดีที่สุดแล้วนะครับ we love you @achirawat”

ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของน้องอชิ และน้องมิย่า ที่หลายคนสงสัยจะเลิกรากันแล้วจริงหรือไม่นั้น ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป