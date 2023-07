สุดตื่นเต้น! หลัวเจิ้ง จัดแฟนมีตที่ไทยครั้งแรก หลงเสน่ห์ Night Market เผยฉายา “ประธานจอมหยิ่ง” ต่างจากตัวจริงสิ้นเชิง

เรียกว่าเป็นพระเอกแดนมังกรที่กำลังมาแรงสุดๆ อยู่ในขณะนี้ สำหรับหนุ่มหล่อหน้าใส หลัวเจิ้ง ซึ่งฝากผลงานซีรีส์ฮอตปรอทแตกล่าสุดกับเรื่อง Skip A Beat (จังหวะหัวใจกลายเป็นเธอ) รวมถึงผลงานสร้างชื่อก่อนหน้าอย่าง Perfect Mismatch(รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง) และ Time to Fall in Love(ถึงคิวรัก ยัยบล็อกเกอร์) ที่ทำเอาแฟนๆ ฟินจัดจนออกจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้

ล่าสุด หลัวเจิ้ง เปิดตัวบทบาทใหม่กับการเป็น iQIYI VIP Ambassador พร้อมบินลัดฟ้ามากระทบไหล่แฟนๆ ชาวไทยครั้งแรกในงาน “iQIYI VIP TOUR PRESS CONFERENCE AND FAN MEETING WITH LOU ZHENG” ภายใต้คอนเซ็ปต์ #เป็นแฟนอ้ายต้องได้เจอหลัว(เจิ้ง) ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ ณ ลานบีคอน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แต่ก่อนจะไปเจอกันในงานแฟนมีต “ข่าวสดบันเทิงออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพระเอกหนุ่มฮอต หลัวเจิ้ง ที่ First Class Lounge @ SF World Cinema ชั้น8 เซ็นทรัลเวิลด์ ถึงความรู้สึกที่ได้เป็น iQIYI VIP Ambassador และการจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงการต้อนรับจากแฟนๆ และกิจกรรมที่อยากทำในการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้

วันนี้มาไทยในฐานะ iQIYI VIP Ambassador ใช่ไหม เป็นอย่างไรบ้างกับหน้าที่นี้? “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็น iQIYI VIP Ambassador แล้วก็ได้มาเจอกับแฟนๆ และพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่าน หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตผมและ iQIYI ตลอดไปด้วย เพราะว่า iQIYI มีซีรีส์ที่น่าดูมากมายเลย รวมถึงซีรีส์ที่เป็นของจีนด้วย”

ย้อนไปวันที่เดินทางมาถึงเมืองไทย แฟนๆ มาต้อนรับที่สนามบินเยอะมาก วินาทีแรกที่เห็นรู้สึกอย่างไรบ้าง? “นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้พบกับความอบอุ่นของแฟนๆ แบบใกล้ชิดขนาดนี้ เดินลงมาจากเครื่องบินแล้วเห็นรอยยิ้มของทุกคน เลยรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้รับการซัพพอร์ตจากการแฟนๆ มันเป็นความอบอุ่นมากครับ”

พูดถึงแฟนมีตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองไทย? “สำหรับแฟนมีตครั้งนี้ผมมีการเตรียมเซอร์ไพรส์ ไว้เยอะแยะมากมายเลย อาจจะมีความได้ใกล้ชิดกันด้วย แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องขออุบเอาไว้ก่อน ยังไม่สามารถบอกได้ เอาไว้เจอกันในงานเลยทีเดียว”

ตื่นเต้นแค่ไหน? “ตื่นเต้นมากครับ ใจเต้นตึ้กตั้กออกมาจะทะลุอกอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกอยากเจอแฟนๆ ชาวไทยไวไว (ครั้งนี้เป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกหรือเปล่า?) ครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ที่ผมเคยมาประเทศไทย ผมเคยมาครั้งแรกเมื่อปี 2018 แต่ครั้งที่แล้วมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะเลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลย ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเดินตลาดกลางคืน แล้วก็ไปกินหอยนางรมสดบ้าง”

ทำไมถึงอยากไปเดินตลาดกลางคืน? “ผมอยากกินหมึกช็อตครับ ที่เป็นหมึกจุ่มน้ำจิ้ม ซึ่งมันจะมีที่ตลาดกลางคืนของเมืองไทย แล้วก็อยากกินยำกุ้งเต้นด้วย ส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินซีฟู้ดอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามาครั้งนี้จะต้องไปกินให้ได้ครับ”

นอกจากตลาดกลางคืนที่ต้องไปให้ได้แล้ว ยังมีสถานที่ไหนในเมืองไทยที่อยากไปเที่ยวเป็นพิเศษไหมถ้าหากว่ามีเวลา? “ผมอยากไปทะเลที่ภูเก็ตครับ ผมชอบทะเลมากๆ เลย อยากไปภูเก็ตแล้วจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ริมทะเลด้วย(ยิ้ม)”

จากผลงานที่ผ่านมา แฟนชาวไทยตั้งฉายาให้ “หลัวเจิ้ง” ว่า “ประธานจอมหยิ่ง”? “(ยิ้ม)ผมอยากจะบอกว่าตัวจริงกับตัวละครในเรื่องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะว่าตัวละครในเรื่องมันจะมีความเย็นชา แต่ตัวผมเองเป็นคนที่ชอบยิ้มและเฟรนด์ลี่มากๆ ตรงนี้ถือเป็นความท้าทายของผมเหมือนกัน แต่พอถึงเวลาที่เราต้องแสดงก็วางตัวตนของเราลงแล้วก็สวมบทบาทเป็นตัวละคร เหมือนกับคนเราพอเปลี่ยนเสื้อปุ๊บมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับ”

แล้วจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆ ได้ชมกันอีกไหม? “ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ทาง iQIYI เลยคือ Skip a Beat ซึ่งกำลังฮอตฮิตอยู่ในเวลานี้ ส่วนเรื่องที่จะได้รับชมต่อไปคือ You From the Future รับบทเป็นหุ่นยนต์ AI และอีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ น่ารักใสๆ ก็จะหลุดจากความเป็นประธานจอมหยิ่งแล้วครับ(ยิ้ม)”

แล้วการเป็น iQIYI VIP ได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง? “อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัว iQIYI VIP ของเรา นอกจากจะได้ดูซีรีส์จีนสุดฟินมากมายแล้ว ยังมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักแสดงที่จะข้ามฟ้ามาจากแดนมังกรมาเจอแฟนๆ ทุกคนที่เมืองไทย ซึ่งไม่ใช่จะมีแค่ผม แต่ยังมีนักแสดงท่านอื่นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นมาเป็นครอบครัว iQIYI ด้วยกันนะครับ”

ฝากถึงแฟนๆ ชาวไทย? “ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาตลอด สำหรับทุกคอมเมนต์ที่ได้มีการโพสต์บนอินสตาแกรมของผม ผมเห็นและได้อ่านทุกคอมเมนต์เลย รู้สึกยินดีมากๆ เลยที่จะได้เจอทุกคนในงานแฟนมีต แล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนที่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วย แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาเป็นครอบครัว iQIYI VIP กันเยอะๆ เพราะว่าจะได้มาเจอกับนักแสดงมากมาย แล้วก็ดูซีรีส์จีนมากมายยิ่งขึ้น ผมรอทุกคนอยู่ที่ iQIYI นะครับ(ยิ้ม)”