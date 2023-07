แพท วง KLEAR เคาต์ดาวน์นับวันวิวาห์ เล่าอดีตรักพัง เผยความในใจ คิดไม่ออกจะเป็นเจ้าสาวยังไง

แพท วง KLEAR / เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เตรียมสละโสด สำหรับนักร้องดัง “แพท วง KLEAR” หรือ “แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย” ที่ล่าสุดได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้ง กับแฟนหนุ่ม ให้เอฟซีได้ชื่นชมความงดงามในลุกส์เจ้าสาวสวยสง่า พร้อมกับเคาต์ดาวน์ เตรียมตัวเข้าวิวาห์ด้วยความตื่นเต้น

สาวแพท ได้เผยความในใจผ่านไอจีส่วนตัวว่า “ถ้าถามแพทซักสิบปีที่แล้วว่าคิดยังไงกับการแต่งงาน แพทคงตอบว่าไม่มีในหัวเลย คิดภาพไม่ออกว่าตัวเองจะเป็นเจ้าสาวได้ยังไง และคิดไม่ออกเลยด้วยว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเค้าจะเป็นยังไงแบบไหน ช่วงนั้นเจอความรักพังๆ มาติดๆ กัน จนเลิกหวังไปแล้ว

แถมมีความเชื่อฝังหัวว่าการแต่งงานเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะต้องแฝงแทรกไปด้วยความเจ็บปวดมากมายแน่ๆ คิดไม่ออกจริงๆ ว่าที่เค้าบอกกันว่า ความรักดีๆ มันจะเบาๆ สว่างflowๆ มีอิสรภาพให้โบยบินได้อย่างใจฝัน แต่มีบ้านอบอุ่นให้กลับมาซุกได้ทุกๆ วัน มันคือยังไง

และในช่วงเวลาที่ไม่หวัง ที่คิดแค่ว่าขอใช้ชีวิตของเราไปก่อนให้เต็มที่ มีคนคุยแต่ไม่คิดเยอะ เอาชีวิตตัวเองก่อน ดูแลรักตัวเองก่อน จังหวะนั้นคือจังหวะที่ได้เจอชิฟ และรู้ตัวอีกที วันนี้ก็รู้จักกันมา 10 ปีละ เป็นเพื่อน 10 ปีเป็นแฟน 8.5 ปี ☺️ และในอีก 9 วัน จะต้องเรียกสามีละสิ ว้ายยยยยยย เขินว้อยยยยยย 5555555555 ยั๊กกกกกก” @shif.samascha

ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนๆ ที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันจำนวนมาก So pretty sis! So happy for you , ยินดีด้วยคะ ขออนุญาติแนะนำช่างภาพให้หน่อยได้ไม๊คะ ถ่ายสวยคะ , ยินดีด้วยนะครับบบบ😍