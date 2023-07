ต่างส่งกำลังใจ ขออภัยทีมงานพี่น้องนักแสดง มัดหมี่ แอดมิตรอบ2เผยผลวินิจฉัยหมอ พิธา ยังมาเมนต์ส่งกำลังใจ ก่อนเจอผลวินิจฉัยศาล

หลังก่อนหน้านี้ มัดหมี่ พิมดาว เคยต้องแอดมิตจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เม็ดเลือดขาวสูง มาแล้วครั้งหนึ่ง ล่าสุด วันที่ 19 ก.ค. 2566 สาวมัดหมี่ โพสต์ภาพแอดมิตอีกครั้งลงไอจี พร้อมแจ้งอาการว่า

“ครั้งที่2 ในรอบปี ผลการวินิจฉัยจากคุณหมอ มัดหมี่มีร่างกายอักเสบ ติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงถึง 16,000 คอและทอนซิลมีอาการแดงเป็นหนอง มีไข้ จึงกราบขออภัยทีมงานซีรี่ส์ ที่กำลังถ่ายทำอยู่ ตลอดจน พี่ๆ น้องๆ นักแสดง และงาน event ต่างๆ ที่มัดหมี่ รับไว้ก่อนหน้าที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ ในช่วง 2-3 วันนี้นะคะ”

โดยนอกจากจะมีภาพหวานใจคอยเฝ้าข้างเตียงคนไข้ เหล่าคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ขอให้หายไวๆ รัวๆแล้ว ด้าน ทิม พิธา ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจด้วยว่า “Please get well soon na krub” ซึ่งสาว มัดหมี่ ก็คอมเมนต์ตอบซัพพอร์ต พิธา วันนี้ด้วยเช่นกันว่า “@tim_pita Thank you bro sending you my support today ” ก่อนช่วงบ่าย พิธา จะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทันที หลังมีมติเอกฉันท์รับคำร้องปมถือหุ้นสื่อ