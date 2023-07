คิมซอนโฮ พลิกคาแรคเตอร์ครั้งแรก สวมบท นักฆ่า ประเดิมลงจอเงิน แฟนๆ เตรียมกรี๊ด

เร่งเครื่องความมันส์ไปกับผลงานมาสเตอร์พีซของหนุ่มหล่อสุดฮอต คิมซอนโฮ ที่สลัดทุกภาพจำเดิมสู่คาแร็กเตอร์ใหม่สุดเดือด ในภาพยนตร์แอ็กชันล่าระห่ำ “The Childe เทพบุตร ล่านรก”

ผลงานของผู้กำกับสายระทึก พัคฮุนจอง จาก The Witch: Part 1-2 กับบทบาทของ นักฆ่าปริศนาที่ออกล่าด้วยรอยยิ้ม แฝงความเลือดเย็นที่พร้อมจะทำลายเป้าหมายแบบกัดไม่ปล่อย การันตีความปังด้วยคะแนน Rotten Tometoes 100 % ล่าสุด คิมซอนโฮ ได้เปิดใจถึงกับรับบทในเรื่องนี้

คุณรู้สึกยังไงบ้างเมื่อรู้ว่าจะได้ร่วมแสดงใน The Childe?

“โห หัวใจผมเต้นตึกตักเลย ตอนที่ผมรู้ว่าจะได้เล่นภาพยนตร์ ผมได้พบกับผู้กำกับก่อน ผมเป็นแฟนหนังเรื่อง The Witch ผลงานของพัคฮุนจอง ครั้งแรกที่ผมเจอเขา ผมบอกเขาว่า “คุณผู้กำกับ A New World นี่โคตรเจ๋งเลยนะ แต่ฉากกำแพงถล่มใน The Witch มันสุดจะคลั่ง” เขาตอบผมว่า “ผมเน้นซีนนั้นเป็นพิเศษเลยนะ”

เราอยากรู้ว่าทำไมผู้กำกับถึงเลือกคุณ?

“เพื่อนเขาหลายคนแนะนำผม จริงๆ มีคนแนะนำนักแสดงที่ชื่อ คิมซอนโฮ ให้เขาตั้งหลายเรื่องแล้ว แต่เขาไม่ชอบรูปที่ผมตั้งเป็นรูปโปรไฟล์(หัวเราะ) ‘หน้าแบบนี้เล่นหนังดาร์กๆ ไม่ได้หรอก’ แต่พอคราวนี้มีคนพูดชื่อผมอีก

เขาเลยกลั้นใจให้โอกาสผมดูซักครั้ง ตอนที่เกิดเรื่อง ผู้กำกับไม่ยอมหาคนมาแทนผม เขาแค่ถามผมว่าเล่นได้หรือไม่ ผมไม่อยากถ่วงทั้งกองไว้ แต่พอผมได้ยินว่าเขาสู้เพื่อให้ผมได้บทนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก”

คุณคิดว่าประสบการณ์จากการเล่นละครเวทีช่วยคุณปรับตัวได้มากแค่ไหน เมื่อต้องมาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกอย่าง the Childe ?

“แน่นอนครับ ถ้าเปรียบเทียบการแสดงกับการออกกำลังกาย การแสดงละครเวทีก็เหมือนกับการสควอท มันคือพื้นฐาน เสริมช่วงล่างให้แข็งแกร่ง ผมคิดว่าการแสดงละครเวทีคือพื้นฐานการแสดงที่ใช้ต่อยอดได้ในทุกสื่อ เพราะนักแสดงต้องออกเสียงชัดเจน และใช้น้ำเสียงได้หลากหลาย

การแสดงในจอกับบทเวทีมันมีรายละเอียดหลายอย่างต่างกัน เวลาคุณเล่นหนังคุณพึมพัมกับตัวเองได้เพราะมีไมค์คอยเก็บเสียง แต่ถ้าคุณทำแบบนั้นในละครเวที ผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไร ถ้าคุณแสดงความเศร้าผ่านสายตา มีแค่ผู้ชมสามแถวหน้าเท่านั้นที่จะเก็ท คุณต้องร้องไห้แหกปากหรือทรุดลงไปเลย”

จากทุกบทบาทที่คุณเคยรับมา บทไหนเหมือนตัวจริงของคิมซอนโฮที่สุด?

“ทุกตัวละครมีความเป็นคิมซอนโฮหมด ไม่ว่าจะดีหรือเลว ทุกบทที่ผมเล่น ผมใส่ความเป็นตัวลงไป ผมเองก็เปลี่ยนตัวเองไปตามบทที่รับเหมือนกัน ยังดีที่การรับบทเป็นนักฆ่าไม่ได้ทำให้ผมกลายเป็นคนบ้าเลือดแต่อย่างใด(หัวเราะ) มันมีบางครั้งที่ผมรู้สึกพูดจาห้วนขึ้น

ผมคิดกับตัวเองว่า “เดี๋ยวนี้ฉันใช้คำแบบนี้แล้วเหรอ?” แต่ถ้าต้องเลือก ผมว่าบทที่คล้ายผมที่สุดคือ คิมแรวอน จาก You Drive Me Crazy! เขาเหมือนผมตอนก่อนที่จะทำอาชีพนักแสดง”

จากตัวอย่าง คิมซอนโฮ ใน The Childe ช่างแตกต่างจากคิมซอนโฮที่ทุกคนรู้จัก เหมือนคุณทำการบ้านอย่างหนักเพื่อลบภาพจำเดิมๆ

“ผมอยากให้ผู้ชมมองว่าผมเป็นนักแสดงที่รับบทได้หลากหลาย การสร้างความแตกต่างคือสิ่งที่ผมทำการบ้านหนักที่สุด มันเหมือนมีภาพจำของนักแสดงที่ชื่อคิมซอนโฮในใจแฟนๆ ซึ่งแปลว่าผมอาจไม่สามารถมอบอะไรที่แตกต่างได้ เพราะมันอาจจะทำให้พวกเขาตกใจจนช็อกไปเลย ผมเคยกลัวจนเครียดไปเลยนะ จนผมกลั้นใจตัดสินใจว่าจะเล่นบทนี้ให้แตกต่างจากตัวตนของผมมากที่สุดเท่าที่ทำ”

คุณอยากรับบทแบบไหนอีกในอนาคต?

“เมื่อผมลองเล่นบทดาร์กๆ ใน The Childe ตัวละครของผมโหดและเถื่อน แต่เขามีมุมตลกอยู่บ้าง นี่เป็นจุดที่ทำให้หนังเรื่องนี้ต่างกับหนังแอ็กชันนัวร์ทั่วไป แต่ผมอยากกลับไปเล่นเป็นคนปกติบ้าง เอาจริงๆ นะผมอยากเล่นบทสมทบบ้าง ผมไม่อยากเล่นเป็นตัวละครที่แบกทั้งเรื่องไปอีกซักพัก ผมอยากเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องร่วมกับคนอื่นๆ”

คุณคงได้ยินคำชมจนชินมีคำชมไหนที่คุณไม่มีเบื่อบ้างไหม?

“นายเป็นนักแสดงที่เก่ง” ผมชอบคำนี้ที่สุด มันไม่มีคำจำกัดความของคำว่าการแสดงที่ดี ตอนที่ผมถ่าย The Childe ผู้กำกับพัคฮุนจอง บอกผมว่า “ซอนโฮ นายมันสุดยอด เล่นดีโคตรๆ” ผมดีใจจนตัวลอยไปสามวัน มันไม่มีอะไรแทนความรู้สึกนี้ได้ แน่นอนมันมีบางครั้งที่ผมเล่นไม่ดีเท่าที่ควร ผมก็จิตตกไปบ้างเหมือนกัน มันเป็นวงจรอย่างนี้แหละ เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวจิตตก แต่นั่นแหละคือความสุขที่ผมได้จากการเป็นนักแสดง”

สำหรับคุณแล้ว นักแสดงที่ดี มันเป็นยังไง?

“มันเหมือนเดิมมาตลอด ตั้งแต่ผมเริ่มเรียนการแสดง นักแสดงที่ดีสำหรับผม คือ “นักแสดงที่คุณอยากจ้างมาเล่นในโปรเจ็กต์ต่อไป” คติในการทำงาน ทักษะในการแสดง หรือช่วยให้นักแสดงคนอื่นได้เจิดจรัส ถ้าใครมีคุณสมบัติตามนี้ แน่นอนย่อมมีคนอยากร่วมงานกับเขาอีก นี่แหละคือนักแสดงที่ดี”

คุณว่าการแสดงบทหัวเราะหรือร้องไห้ยากกว่ากัน?

“นักแสดงทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าหัวเราะนี่ยากสุดแล้ว ไม่มีอะไรยากไปกว่าการต้องแสดงไปหัวเราะไปนักแสดงหลายคนเริ่มเรียนการแสดงด้วยการตะโกนหรือร้องไห้ สำหรับการฝืนร้องไห้ หรือบีบน้ำตา มันไม่ได้ยากอะไรมากมาย แต่การหัวเราะให้ออกมาเป็นธรรมชาตินี่ต้องอาศัยปัจจัยที่พอเหมาะเท่านั้น ผมเคยได้ยินเพื่อนนักแสดงบางคนบ่นว่าพวกเขาต้องถ่ายฉากหัวเราะตั้ง 40 เทค”

เตรียมเปิดฉากเกมล่าสุดขีดคลั่งไปกับ “คิมซอนโฮ” ในผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ดาร์กที่สุด เซอร์ไพรส์กับลุกส์สุดแบด กระชากฟิลเดือดสุดขั้วที่แฟนๆและคอหนังไม่ควรพลาดในภาพยนตร์แอ็กชันไล่ล่าสุดระทึก The Childe เทพบุตร ล่านรก 27 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์