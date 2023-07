เป็นดาราระดับนี้โดนไล่ที่ เอ้ ชุติมา ร่ำไห้สู้ชีวิต คำพูดว่าไม่มีเงิน ไม่มีบ้านอยู่ คนจ้างงานเห็นใจต่อสัญญาไม่มีใครปล่อย จากนี้จะรักตัวเองมากขึ้น ไม่เปย์ใครอีกแล้ว ขยาดผู้ชาย

หลังเจอมรสุมเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์กับชีวิตรักครั้งล่าสุด เอ้ ชุติมา นัยนา เปิดใจชีวิตจากนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ร่ำไห้ จะรักตัวเองให้มากขึ้น ไม่เปย์ให้ใครแล้ว เผยยังไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่ เพราะรู้สึกกลัวและขยาดกับเรื่องนี้ ในรายการ WOODY INTERVIEW

เป็นอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้ ?

เอ้ ชุติมา : ตอนนี้โอเคแล้ว แต่ในวันที่ออกคอนเสิร์ตเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกแย่กับชีวิตมาก เพราะว่าข่าวเพิ่งออกในขณะที่เราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีก 2 วัน ทั้งพี่ฉอดทั้งศิลปินทุกคนมากอดพี่แล้วบอกว่า The Show Must Go On เอ้ต้องลบทุกอย่างในสมองแล้ว go กับงาน ถ้าพี่รวนคนหนึ่งมันคือความล้มเหลวของเราเลยนะ อาชีพเราถูกไหม พี่ร้องไห้หลังเวทีเอาให้จบ ร้องเสร็จทำงานได้แล้ว

สิ่งที่วนอยู่ในหัวคืออะไร ?

เอ้ ชุติมา : คือคำถามของเรา ทำไมเราจบ แล้วเขาไม่จบ มันเป็นเรื่องของคน 2 คนไม่จำเป็นจะต้องโพนทะนาให้คนทั้งประเทศ หรือใครมานั่งรับรู้ คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มี คนรักเราก็จะเข้าใจเรา แต่คนเกลียดเราเขาก็จะมองว่าสมน้ำหน้าโง่เอง เขาไม่เข้าใจไง คนเราเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกัน แต่มาแจ้งความ ออกหมายจับว่าเรายักยอกทรัพย์ นี่คือความเจ็บของพี่ ในเมื่อเราเป็นคนทั้งผ่อนดาวน์ให้ จ่ายดาวน์ทุกอย่างมา 6 ปี ส่งเรียนหนังสือ ทั้งหมดคือเราดูแล เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ แต่ทำไมคนเรามันไม่รู้จักบุญคุณคน มันต้องเข้าใจสิ ไม่ปรึกษากันก่อน แล้วก็บอกหาตัวเราไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้ พี่เปิดร้านคลับแล้วเราอยู่ตรงนั้น ไปทุกคืน คุณมาหาฉันได้ตลอดเวลา

พี่เอ้บอกว่าหลังจากนี้จะไม่พูดอีกแล้ว เป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูด ?

เอ้ ชุติมา : ใช่ค่ะ ไม่อยากพูดอีกแล้วคือมันเบื่อ เหนื่อย พูดแล้วเราก็จะคิดต่อ บางอย่างจบอะไรที่ไม่ดี ไม่อยากมีความทรงจำแบบนี้ อยาก Move On

สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง ?

เอ้ ชุติมา : ตอนนี้แฮปปี้มาก ต้องขอบคุณประชาชนไทยทั้งประเทศและก็ต่างประเทศด้วย พี่ไม่เคยคิดเลยว่ามีคนจะรักเรามากขนาดนี้ คืออยู่วงการมา 36 ปี คือรู้ว่ามีแฟนคลับรักเรา แต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคนจะรักพี่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เราพูดคือตรงทุกอย่างไม่โกหก คนที่ดูรายการที่เราไปออกเข้ามากอดเรา ไปกินข้าวริมถนนแม่ค้าก็เข้ามากอดบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะ สู้ๆ คุณเอ้ต้องเจอสิ่งที่ดีกว่า ทุกวันนี้ไม่ว่าเอ้จะเดินตลาดหรือเดินที่ไหนก็ตามทุกคนกอดเอ้หมด เราก็สบายใจประชาชนเข้าใจเราเนอะ เราดีใจมากเป็นกำลังใจที่ดี มันคือพลังบวกจริงๆนะ ทำให้เรารู้สึกอยากต่อสู้ต่อไป

ในชีวิตตอนที่เจอกับเหตุการณ์ถาโถมแต่ในความเป็นจริงทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันจะมีเรื่องราวที่ดีเสมอ การใช้ชีวิตมีอะไรที่มันเปลี่ยนไป แล้วเห็นว่ามันโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไหม ?

เอ้ ชุติมา : มาก หลังจากที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อนในวงการกอดเราหมด ไม่มีใครซ้ำเติมสักนิดเดียว ไม่คิดว่าจะมีคนซัพพอร์ตได้เยอะขนาดนี้

หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าทุกคนจะซัพพอร์ตพี่ และงานจะเข้ามาเยอะมาก ?

เอ้ ชุติมา : มาก ทุกคนที่พี่เอ้เคยเป็นพรีเซนเตอร์ต่อสัญญาทุกคนไม่มีใครปล่อยเพราะว่า คำพูดของแม่ว่าพี่ไม่มีเงิน ไม่มีบ้านอยู่ (ร้องไห้) มันเลยทำให้คนที่จ้างพี่แต่ละคนเขาเห็นใจและก็เข้าใจ ไม่ได้อยากร้องไห้นะ เขาเห็นใจเรา ว่าเราสู้ชีวิตมาก วันนั้นพี่ไม่มีบ้านอยู่ เป็นดาราระดับนี้โดนไล่ที่ ต้องออกมาอยู่บ้านเพื่อนแล้วขอเวลาหาบ้าน ไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะแม่ป่วยติดเตียงไม่อยากให้แม่เห็นว่าเราทุกข์ ถ้าเจอแม่เราจะร้องไห้ไม่หยุด ไม่อยากไปเอาความทุกข์ไปให้แม่

ตอนนี้เรื่องบ้านเป็นยังไง ?

เอ้ ชุติมา : ตอนนี้ซื้อบ้านใหม่ค่ะ รถยังไม่เอา เพราะว่าขับรถไม่เป็นอยู่แล้ว บ้านแม่มีอยู่แล้ว เงินแม่มีอยู่แล้วที่เก็บสะสมไว้ให้เรา แต่เราเป็นคนที่ให้คุณแม่แล้วเราจะไม่เบิกกลับมา พี่อยากนับหนึ่งใหม่

การใช้เงินที่ผิดพลาดในอดีต ?

เอ้ ชุติมา : ต่อไปนี้จะไม่ไว้ใจใครแล้ว ก็คือจะไม่เอาเงินไว้ที่ใครแล้ว เงินทุกอย่างก็จะเป็นชื่อเอ้หมด หลังจากนี้ก็คือรักตัวเอง ดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอ้ จะไม่เปย์ไม่อะไรแล้ว จะให้เขารักที่เอ้เป็นเอ้ เพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายๆ คนที่ทำให้ชอกช้ำเขารักเอ้เพราะเงิน ต่อไปนี้ก็จะรักตัวเองมากขึ้น ไม่อยากเชื่อใจใครแล้ว ตอนนี้ผู้ชายมาจีบก็ไม่กล้าคุย ตอนนี้ก็คือกลัวขยาด ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีแต่เรากลัวเอง