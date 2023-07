Slot Machine ปล่อยซิงเกิลใหม่ กำเนิด ปลุกใจให้ฮึกเหิมเติมไฟในตัว อยากให้เชื่อมั่นว่าทุกคนเกิดมายิ่งใหญ่อยู่แล้ว มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง

กำเนิด ซิงเกิลใหม่ปลุกใจให้ฮึกเหิม จาก Slot Machine วงดนตรีคุณภาพแถวหน้าของเมืองไทย ค่าย Tero Music เพลงร็อกหนักแน่น เข้มข้น เร้าใจ ที่จะเติมไฟให้ทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค!

โดยเพลงนี้ยังได้ แม็ก -วง The Darkest Romance (ธิติวัฒน์ รองทอง) มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ หลังจากที่เคยร่วมงานกับ Slot Machine มาตั้งแต่เพลง ใจหนอใจ , เพียงไว้ใจ และ Free Fall ที่ฮิตแรงกระแทกใจขึ้นหิ้งในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย

เฟิด นักร้องนำ เผยที่มาให้ฟังว่า “กำเนิด เป็นเพลงแรกของ Slot Machine ที่ผมรู้สึกว่าจะเหมือนกับเป็นปรัชญา แทนค่าตัวเองเป็นเหมือนนักสู้นักรบครับ เพราะอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าคนทุกคนเกิดมากับความเป็นเอกลักษณ์ best person of yourself เหมือนทุกคนเกิดมายิ่งใหญ่อยู่แล้ว อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่คนทุกคนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ค่อยมั่นใจ แล้วก็มักจะสงสัยในตัวเอง เหมือนกับฉันจะทำมันได้จริงไหม? แต่ผมเชื่อว่า จริงๆ แล้วทุกคนก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ในแบบฉบับของตัวเอง”

“ในส่วนของการอัดร้องก็จะใช้เทคนิคที่แตกต่างจากเพลงอื่นครับ ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกดุ ต้องบู๊เหมือนแบบฟังแล้วมันต้องฮึกเหิม โอ้โห!! ใช้พลังเยอะกว่าเพลงอื่นๆ เยอะมากครับ ดนตรีก็จะเป็นสไตล์ร็อกแอนด์โรล เสริมให้มันพุ่งๆ มันๆ”

“สำหรับมิวสิกวิดีโอก็จะมีคอนเซปต์ที่มีลายเซ็นของ Slot Machine อยู่ก็คือความ Sci-fi ความเป็นเอเลี่ยน มนุษย์ต่างดาว หรือแบบนักท่องเวลาหรือผู้มาจากที่อื่น โดยทาง พี่เอ็ม- ผู้กำกับMV. นี้ตีความว่า Slot Machine เนี่ย ในทุกๆ สมัยขับเคลื่อนผู้คนด้วยเสียงดนตรี”

“พอสุดท้ายคุยกันแล้วตกตะกอนมาขมวดรวมกันก็คิดว่า จะเห็นความแตกต่างระหว่างเครื่องแต่งกาย ก็คือ Slot Machine จะมียูนิฟอร์มที่เหมือนเป็น Star Trek, Star Wars อะไรของเราที่มันดูไม่เข้ากับยุคสมัย ยุคปัจจุบันที่ดูเป็นสัญญลักษณ์ อิสระกับความวัยรุ่น แล้วก็ดนตรี ศิลปะ ความคิด ความเชื่อ เหมือน Slot Machine เป็นความคิด ความเชื่อ”

“ส่วนสิ่งตรงข้าม เหมือนอำนาจหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคมในทุกยุคทุกสมัยที่มันมีมาในทุกอารยธรรม แต่พอสุดท้ายมาเฉลยแล้วว่า…ทุกๆ คนก็พ่ายแพ้ต่อเสียงดนตรี ความรัก และความเชื่อที่ Slot Machine พยายามเผยแพร่ให้กับทุกคน ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วทุกคนเป็นแฟนเพลงของ Slot Machine”

“ยังไงพวกเราก็ขอฝากเพลง กำเนิด ด้วยนะครับ จริงๆ เพลงนี้ สำหรับเราเป็นเพลงที่แตกต่างจากที่เคยทำมาทั้งหมดเหมือนกัน เพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นร็อกจ๋ามาก แล้วก็เป็นเพลงปลุกใจ ปลุกความยิ่งใหญ่ในตัว สำหรับเพลงต่อๆ ไปก็จะมีเซอร์ไพรส์ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทั้งปี! และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกลางปี2024 พวกเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แน่นอน ฝากด้วยนะครับ

ติดตามชม MV กำเนิด : https://www.youtube.com/watch?v=Y0RoOLVweSw