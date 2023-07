อึ้งเจอส่วนอวัยวะสิ่งมีชีวิต กอล์ฟ ร่วมเก็บขยะ แจ็คสัน หวัง ตักอะไรขึ้นจากในน้ำ

ตักจนปวดหลัง ผวาเลยมีอึ้งเจออวัยวะสิ่งมีชีวิต กอล์ฟ ร่วมกิจกรรมลงเรือเก็บขยะ แจ็คสัน หวัง ตักอะไรขึ้นมาจากในน้ำ

หลังไปร่วมกิจกรรมดีๆกับซุปตาร์ระดับโลก กอล์ฟ พิชญะ โพสต์ประมวลคลิปบรรยากาศ กิจกรรมลงเรือเก็บขยะในคลองลาดพร้าว ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิ เทอร์เรสไซเคิลไทย โดยมี แจ็คสัน หวัง ก็มาช่วยตักขยะกันอย่างจริงจังสุดกำลังในคลองด้วยสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมกับ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ

โดย หนุ่มกอล์ฟ โพสต์คลิป (ชมคลิป) พร้อมกราบวอนเลิกทิ้งขยะลงในน้ำด้วยว่า “ลาไปนอนก่อน ตักจนปวดหลัง!! ขอบคุณกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยากบอกทุกคนว่า “หยุดโยนขยะลงน้ำเหอะ กราบ น้ำมันเน่ามากจริงๆ” ช่วยกันพลีสสสส Do Not Throw trash in a canal plsssss”

ทั้งนี้ในคลิปนอกจากจะร่วมพลังตักขยะในคลองกันได้หลายตะกร้าเต็มลำเรือ หนุ่มกอล์ฟ ยังเผยช็อตทำเอาผวา ขณะที่ซุปตาร์พี่แจ็ค ตักขยะได้ตักเศษชิ้นส่วนอวัยวะของสิ่งมีชีวิตจากในน้ำขึ้น กอล์ฟ บอกว่า เป็นท่อนขาของ ตัวเงินตัวทอง ทำเอาคนที่เห็นตกใจไปตามๆ กัน