กลั้นน้ำตาไม่ไหว! อันฮโยซอบ อิ่มเอมความรักจาก พอลจักไทย รู้แล้วทำไมต้องร้องไห้บนเวที

ทำเอาหัวใจพองฟูสุดๆ! สำหรับการพบกันครั้งแรกระหว่าง อันฮโยซอบ และเหล่า “พอลจัก”(ชื่อกลุ่มแฟนคลับ)ชาวไทย ในงานแฟนมีตติ้ง 2023 อันฮโยซอบ เอเชีย ทัวร์ <เดอะ เพรสเซนต์ โชว์ อิน แบงคอก> “เฮียร์ แอนด์ นาว” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ชั้น 5 บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยผู้จัด บริษัท เฟโอห์ จำกัด แท็กทีมต้นสังกัดเกาหลี เดอะ เพรสเซนต์ คัมพะนี ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความทรงจำครั้งนี้

ทันทีที่ตัวเลขบอกเวลาเคานต์ดาวน์นาทีที่ 04:17 (เดือนและวันเกิดของอันฮโยซอบ) ทำให้รู้ว่า ‘ที่นี่ตอนนี้’ มี “อันฮโยซอบ” เพลง I’m your man ส่งตรงเข้าหัวใจ เสียงนุ่มละมุนหูครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เปิดฉากงานแฟนมีตติ้งด้วยบรรยากาศสบายๆ โดยมี ดีเจนุ้ย รับหน้าพิธีกร และ เจเบบี้ฟู้ด รับหน้าที่ล่ามของงาน

ก่อนจะชวนพระเอกหนุ่มสุดหล่อกล่าวทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการ “สวัสดีครับ อันฮโยซอบครับ ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ ตอนนี้ทั้งตื่นเต้น มีความรู้สึกเต็มไปหมดเลยครับ วันนี้เรามาสนุกไปด้วยกันนะครับ” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์แทนความรักและความคิดถึงของทุกคนที่ต่างตั้งตารอคอยให้วันนี้มาถึง

จากนั้น หนุ่มอันฮโยซอบ ยังบอกที่มาของชื่อแฟนคลับ ‘พอลจัก’ ให้ฟังว่า “ผมตั้งขึ้นในงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีที่ผ่านมา มาจากคำว่า ‘พอล’ ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของผม บวกกับคำว่า ‘จัก’ ที่มาจากคำว่า ‘จักกุง’ (짝꿍) ในภาษาเกาหลี แปลว่า คู่หู พาร์ตเนอร์ที่สนิทกัน เลยเลือกตั้งชื่อแฟนๆ ว่า ‘พอลจัก’ ที่เมื่อแปลรวมแล้วคือ ผม ‘พอล’ เป็นคู่หูกับทุกคนไงครับ”

เปิดประเดิมช่วงแรก อันฮโยซอบ ชวนทุกคนมาทำความรู้จักและสนิทกันมากขึ้น กับช่วงเวลาของ ‘Happy Hour’ เจาะลึกถึงตัวตนของผู้ชายคนนี้กันแบบไม่มีกั๊ก ต่อด้วยช่วงที่สอง ‘Shooting Time’ พูดคุยถึงผลงานโดดเด่นที่แฟนๆ ชาวไทยชื่นชอบมากที่สุด อันดับ1 ท่านประธานคังแทมู จาก Business Proposal อันดับ2 คุณหมอซออูจิน จาก Dr. Romantic 3 และอันดับ3 ฮารัม จาก Lovers of the Red Sky

หลังจากพูดคุยถึงผลงานการแสดงกันแล้ว หนุ่มอันฮโยซอบ เตรียม VCR สุดพิเศษมาฝากแฟนๆ ที่ทำให้ได้เห็นอีกมุมของตัวเอง แถมใน VCR ยังมีเซอร์ไพรส์ของการเดินทางระหว่างมาไทยจนเครื่องบินแลนดิ้ง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนชาวไทยอีกด้วย

คลื่นความฮอตก่อตัวอีกรอบ เมื่อ หนุ่มอันฮโยซอบ กลับออกมาด้วยลุกส์ใหม่ ระเบิดความเท่อย่างมีพลังด้วยการเต้นเพลง Let Me (Tone Stith) และ Vibe (Taeyang) จากนั้นต่อกันที่ช่วง ‘PAULJJACK MISSION’ มี 4 ภารกิจมาให้พระเอกหนุ่มทำเพื่อแลกกับของขวัญที่จะมอบให้พอลจัก ก่อนที่ ฮโยซอบ จะบอกความรู้สึกของตัวเองก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลง Still with you เติมเต็มบรรยากาศความรักได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แต่งานนี้พระเอกหนุ่มไม่ปล่อยให้จบง่ายๆ เพิ่มความใกล้ชิดให้มากกว่าที่เคยกับช่วงอังกอร์ ฮโยซอบ เดินลงมาหาแฟนๆ รอบฮอลล์แบบที่ไม่ทันตั้งตัว ได้เห็นความหล่อกันแบบระยะประชิด ก่อนจะได้ชมเซอร์ไพรส์ VCR โปรเจ็กต์จากแฟนๆ กับข้อความที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกทำให้เจ้าตัวรับรู้ว่าแฟนไทยพร้อมมอบกำลังใจและความรักให้เขาเสมอ พร้อมชูป้าย “우리 별 안효섭 แปลว่า ดวงดาวของพวกเรา อันฮโยซอบ”

ทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ พร้อมกับบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมใครๆ ถึงได้ร้องไห้บนเวที จากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆ แล้วร้องเพลงพร้อมเล่นเปียโนให้สมกับเป็นอังกอร์ ไม่ว่าจะเป็น River flows in you, Let It Be, Nothing’s Gonna Change My Love for You และ Thanks (Kim DongRyul) ก่อนจะลากันแบบของจริงกับกิจกรรม HI-BYE ที่มีพระเอกของงานออกมายืนส่งทุกคนกลับบ้านด้วยตัวเอง