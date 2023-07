ปังไม่ไหว! 5 สาว (G)I-DLE โปรยเสน่ห์มัดใจ เนเวอร์แลนด์ไทย อยู่หมัด สนุกสุดมันส์จนลืมเวลา

ปังไม่ไหว! สำหรับการกลับมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้ของ 5 สาว (“G)I-DLE”(จีไอเดิล) ประกอบด้วย มิยอน, มินนี่, โซยอน, อูกี และ ชูฮวา เกิร์ลกรุ๊ปมาแรงจากค่าย Cube Entertainment ก็ไม่ทำให้ “NEVERLAND”(ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ต้องผิดหวัง

หลังจากงาน “2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN BANGKOK” ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ทั้ง 5 สาว ขนทุกเพลงฮิตติดชาร์ต พร้อมโชว์สุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ โดยได้ “BEX” อีเวนต์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป เป็นผู้จัดงาน ร่วมกับ “YJ PARTNERS”, “PROUD2” และ “Cube Entertainment”

งานนี้โปรดักชั่นจัดเต็มแสง สี เสียงตลอดโชว์ โดยสาวๆ ลำดับการแสดงมาเป็นอย่างดีไม่มีแผ่วตั้งแต่เริ่ม ขนทุกเพลงฮิตที่การันตียอดวิวมากกว่า 100 ล้านวิว! มาฝากอย่างครบถ้วน “LATATA” , “Nxde”, “TOMBOY” และเพลงซิงเกิ้ลล่าสุดที่เต้นกันได้ทั้งฮอลล์อย่าง “QUEENCARD”

นอกจากนี้ยังมีช่วง Stage Solo ของสาวๆ ทั้ง 5 คน มิยอน เพลง DRIVE, มินนี่ เพลง DAHLIA, โซยอน เพลง Psycho, ชูฮวา เพลง Boys และ อูกี เพลง Could It Be อีกด้วย นับเป็นโชว์สุดตราตรึงใจให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เพราะน้อง ๆ ได้โชว์ทั้งพลังเสียง และความสามารถพิเศษของแต่ละเมมเบอร์ในสไตล์ที่แตกต่างกัน

โดย “(G)I-DLE” ยังได้แสดงเสน่ห์มัดใจเนเวอร์แลนด์ชาวไทยด้วยการแสดง Special Stage เพลง “รักแรก” เพลงประกอบภาพยนตร์ My precious ของ NONT TANONT อีกด้วย ซึ่งเป็นโชว์ที่สามารถรับชมได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น เรียกว่าปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ประเทศไทยไปอย่างสมบูรณ์แบบ